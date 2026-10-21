به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای برنامه‌های هفته جهانی فضا در سطح لرستان، اظهار کرد: این برنامه‌ها با محوریت کانون علوم و فناوری (کافنای لرستان) وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با هدف آشنایی کودکان و دانش‌آموزان با دستاوردهای صنعت فضایی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و بیش از ۲۲ هزار نفر در آن مشارکت داشتند.

وی افزود: این رویداد با همکاری تماشاخانه سیار حاضر در استان، مراکز سیار و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف لرستان اجرا شد و دو موضوع اصلی «انقلاب ماهواره‌برها» و «زندگی در فضا» را دنبال کرد.

از انقلاب ماهواره‌برها تا کاربردهای ماهواره در زندگی روزمره

داوری با اشاره به محور «انقلاب ماهواره‌برها» بیان کرد: در این بخش، با استفاده از فیلم‌های آموزشی و درسنامه‌های جدید، کودکان با نقش ماهواره‌ها در توسعه صنعت فضایی ایران و کاربردهای آن‌ها در حوزه‌هایی مانند ارتباطات، هواشناسی، کشاورزی و نقشه‌برداری آشنا شدند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان ادامه داد: همچنین فرایند پرتاب ماهواره‌ها به مدار زمین با زبانی ساده برای مخاطبان تشریح شد تا کودکان درک روشن‌تری از مراحل پرتاب و نقش فناوری‌های فضایی در زندگی امروز پیدا کنند.

زندگی در فضا؛ تجربه‌ای متفاوت از زندگی روی زمین

وی با اشاره به محور دوم این برنامه‌ها با عنوان «زندگی در فضا» گفت: در این بخش، فعالیت‌های آموزشی با هدف آشنایی کودکان با شرایط زندگی فضانوردان انجام شد و موضوعاتی همچون خواب، تغذیه و حرکت در محیط بی‌وزنی و تفاوت‌های زندگی در فضا با زندگی روی زمین مورد توجه قرار گرفت.

داوری افزود: نقش ایستگاه‌های فضایی در پیشرفت علم نیز از دیگر موضوعاتی بود که در قالب این فعالیت‌ها برای کودکان تشریح شد تا زمینه آشنایی بیشتر آنان با ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه فضا فراهم شود.

گسترش عدالت آموزشی با تمرکز بر مناطق روستایی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با تأکید بر اهمیت ترویج علم و فناوری در میان نسل کودک و نوجوان اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، افزایش آگاهی علمی دانش‌آموزان، تقویت روحیه کنجکاوی و ایجاد علاقه‌مندی به حوزه‌های علمی و پژوهشی، به‌ویژه در میان کودکان مناطق روستایی و کمتر برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار فعالیت‌های مراکز ثابت، برنامه‌های شبانه و تجمعات علمی نیز برگزار شد تا فرصت‌های بیشتری برای یادگیری، پرسشگری و تجربه فعالیت‌های علمی در اختیار کودکان قرار گیرد.

داوری با اشاره به توجه ویژه این رویداد به مناطق روستایی تصریح کرد: فراهم‌کردن امکان دسترسی برابر کودکان به دانش‌های نوین و گسترش عدالت آموزشی از محورهای مهم اجرای برنامه‌های هفته جهانی فضا در لرستان بود.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه آشنایی نسل آینده با پیشرفت‌های علمی و فناوری را فراهم کند و علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان را به یادگیری، پژوهش و کشف دنیای پیرامون خود افزایش دهد.