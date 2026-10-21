امیری: ظرفیت روحانیون در راهپیمایی ۱۳ آبان به‌ کار گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد امیری، ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی راهپیمایی ۱۳ آبان که در سالن جلسات فرمانداری لنگرود برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در مسیر راهپیمایی اظهار کرد: می‌توان با مشارکت روحانیون، مربیان قرآن و فعالان فرهنگی مساجد، برنامه‌های متنوعی برای ارتقای محتوای فرهنگی این مراسم پیش‌بینی کرد.

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی لنگرود افزود: بهره‌گیری از ظرفیت مربیان قرآن برای اجرای برنامه‌های قرآنی در ایستگاه‌های فرهنگی و همچنین برگزاری مسابقات نقاشی و دل‌نوشته با موضوعات متناسب با روز ۱۳ آبان، می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت حضور فعال دانش‌آموزان در اجرای برنامه‌ها گفت: راه‌اندازی ایستگاه صلواتی چای امام رضا(ع) با مشارکت خود دانش‌آموزان، از جمله برنامه‌هایی است که می‌توان برای مسیر راهپیمایی در نظر گرفت تا دانش‌آموزان علاوه بر حضور در مراسم، در اجرای فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی نیز نقش‌آفرینی کنند.

امیری همچنین بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های لازم برای برگزاری منظم مراسم تأکید کرد و گفت: پیش‌بینی و استقرار سیستم صوتی مناسب از میدان آغاز راهپیمایی تا مقصد، برای پخش برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در طول مسیر اهمیت دارد و باید از قبل برای تأمین تجهیزات مورد نیاز آن برنامه‌ریزی شود.

وی در پایان گفت: همکاری دستگاه‌های فرهنگی، روحانیون، مساجد و مجموعه‌های آموزشی برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌های راهپیمایی ۱۳ آبان، ضروری است.