به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خداجو، ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی راهپیمایی روز ۱۳ آبان، با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حضور دانش‌آموزان اظهار کرد: امسال برنامه‌های متنوعی با محوریت هویت ملی، نمایش پرچم جمهوری اسلامی ایران و مشارکت گروه‌های مختلف دانش‌آموزی اجرا خواهد شد تا راهپیمایی ۱۳ آبان با جلوه‌هایی متفاوت و حضور پررنگ دانش‌آموزان برگزار شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش لنگرود با اشاره به حضور حدود ۳۰۰ دانش‌آموز دختر با پوشش هماهنگ در این مراسم افزود: دانش‌آموزان با استفاده از رنگ‌های پرچم جمهوری اسلامی ایران، طرحی نمادین از نقشه ایران را به نمایش می‌گذارند و با استقرار در طول مسیر راهپیمایی و اجرای برنامه‌های پرچم‌گردانی، جلوه‌ای از همبستگی ملی و عشق به میهن را به تصویر خواهند کشید.

خداجو با بیان اینکه امسال سه یگان دانش‌آموزی با رویکردهای مختلف در راهپیمایی حضور دارند، تصریح کرد: یگان جان‌فدا با مشارکت ۴۰ دانش‌آموز در پوشش رزمی و با هماهنگی‌های انجام‌شده، یگان میرزاکوچک‌خان جنگلی با حضور حدود ۱۵ دانش‌آموز در لباس‌های محلی و تجهیزات نمادین و همچنین یگان نیروی انتظامی با اجرای برنامه‌های هماهنگ و حرکات نظامی، بخشی از برنامه‌های ویژه این مراسم را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های متنوع ورزشی در مسیر راهپیمایی ادامه داد: گروه‌های اسکیت‌سوار، فوتبال و بسکتبال با همراهی مربیان و عوامل نظارتی حضور خواهند داشت و دختران نینجا نیز با اجرای حرکات نمایشی و شمشیربازی، بخشی از توانمندی‌های ورزشی دانش‌آموزان را به نمایش می‌گذارند.

رئیس اداره آموزش و پرورش لنگرود همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متناسب با ایام فاطمیه خبر داد و گفت: گروهی از دانش‌آموزان با پوشش مشکی و اجرای برنامه عزاداری و مداحی در مسیر راهپیمایی حضور خواهند یافت و با مشارکت هیئت‌های مذهبی، برنامه‌های علم‌گردانی نیز اجرا می‌شود.

خداجو با اشاره به دیگر برنامه‌های نمادین این مراسم بیان کرد: به پرواز درآمدن ۱۳ کبوتر همراه با پرچم جمهوری اسلامی ایران، اجرای سرودهای حماسی و سرود ملی در چارچوب برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده، حمل پرچم‌های بزرگ و پلاکاردهای شعاری و نمایش نمادین مخالفت با سیاست‌های استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی از دیگر بخش‌های راهپیمایی امسال خواهد بود.

وی اضافه کرد: در بخش پایانی برنامه نیز نمایش نمادین مقابله با استکبار جهانی با استفاده از آدمک‌های طراحی‌شده اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان ضمن مشارکت در این برنامه، پیام خود را در محکومیت سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش لنگرود با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مطلوب این مراسم گفت: تأمین داربست‌ها، پرچم‌های بزرگ و مناسبتی و امکانات مورد نیاز گروه‌های دانش‌آموزی و همچنین آماده‌سازی مسیر راهپیمایی با همکاری شهرداری، سپاه، نیروی انتظامی و هیئت‌های مذهبی در حال پیگیری است.

خداجو در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی شهرستان و مشارکت گسترده دانش‌آموزان، راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با برنامه‌هایی متنوع و حضور پرشور نسل نوجوان برگزار شود و جلوه‌ای از همبستگی ملی، روحیه استکبارستیزی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش درآید.