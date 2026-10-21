«موسیقی مارمولک» دواین جانسون را ۲۰ سال پیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دواین جانسون دیروز (سه‌شنبه) در بروکلین در حال فیلمبرداری فیلم جدیدش «موسیقی مارمولک» به کارگردانی بِنی سفدی دیده شد.

جانسون برای بازی در این فیلم مانند همکاری قبلی‌اش با کارگردان «جواهرات تراش‌نخورده» و فیلم «ماشین خردکننده» محصول ۲۰۲۵، یک تغییر شکل جدی را تجربه کرده و این بار به یک پیرمرد ۷۰ ساله معروف به مرد مرغی بدل شده است.

در عکس‌های پشت صحنه، جانسون با کلاه و یک کت گشاد در حالی که یک تکه پیتزا در دست دارد، در کنار همبازی نوجوانش تئو کلارک لبر، که عروسکی به شکل یک مارمولک بزرگ را زیر بغلش زده، دیده می‌شود.

هنرمندی که چنین ظاهری به جانسون داده، کازو هیرو است که به تازگی تام کروز را برای فیلم «دیگِر» به یک سلطان سالخورده نفتی بدل کرد.

«موسیقی مارمولک» که با اقتباس از کتاب کودکانه دنیل پینک‌واتر با همین نام ساخته شده است، داستان پسر بچه‌ای را دنبال می‌کند که به طور اتفاقی در تلویزیون آخر شب برنامه‌ای با حضور نوازندگانی شبیه مارمولک را می‌بیند و پس از آن با یک مرد عجیب و غریب دوست می‌شود.

دیگر بازیگران فیلم ریچل مک‌آدامز، کلمن دومینگو، دیوید کرامهولتز، جف گلدبلوم، آلیشیا سیلورستون و رجینا هال هستند.

«موسیقی مارمولک» متعلق به استودیو آمازون ام‌جی‌ام، قرار است روز کریسمس ۲۰۲۷ اکران شود.

جانسون پیشتر گفته امضای قرارداد برای بازی در این فیلم آسان بود و تنها ۴۵ دقیقه طول کشیده تا سفدی او را متقاعد به بازی در این فیلم کند. او همچنین فاش کرد که برای بازی در نقش مرد مرغی، ۳۰ پوند از وزنش کم کرده است.

جانسون از این که فرصتی به دست آورده تا مثل «ماشین خردکننده» در نقشی متفاوت ظاهر شود، ابراز خوشحالی کرد.