به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دواین جانسون و امیلی بلانت پس از نمایش فیلم «ماشین کوبنده» که شب پیش (دوشنبه) برای نخستین بار در هشتاد و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز به نمایش درآمد، واکنش‌های پرشوری دریافت کردند و اقبال از بازی دواین جانسون در نقش مارک کِر کشتی‌گیر هنرهای رزمی ترکیبی این اتفاق نظر را ایجاد کرد که او از مدعیان اسکار خواهد بود.

این تشویق ها بازیگر ۵۳ ساله را به گریه انداخت و تماشاگران حاضر در لیدو ۱۵ دقیقه ایستاده او را تشویق کردند تا یکی از طولانی‌ترین تشویق‌های جشنواره امسال تا به امروز را شکل دهند.

جانسون که خود زمانی کشتی‌گیر کج بود و با نام راک بازی می‌کرد، با فیلم‌های تجاری مانند «مومیایی»، «آدم سیاه» و «گارد ساحلی» به شهرت رسید اما او در این فیلم که ماه نوامبر اکران خواهد شد، در نقش یک مبارز دهه ۹۰، بسیار عمیق‌تر از هر نقش دیگرش ظاهر شده است.

در حین تشویق حضار، بنی سفدی که کارگردانی فیلم را انجام داده هم اشک شوق ریخت تا احساسی‌ترین افتتاحیه لیدو از زمان گریه برندن فریزر در ۴ سال پیش که از همین جا کمپین اسکار خود را برای «نهنگ» آغاز کرد، رقم بخورد.

هشتاد و دومین دوره جشنواره ونیز امسال با حضور بازیگران مطرحی پیش رفته و تاکنون میزبان چهره‌هایی از جورج کلونی گرفته تا جولیا رابرتز و اما استون بود و اکنون جانسون و بلانت هم به جمع چهره‌های درجه یک این جشنواره اضافه شدند.

دواین جانسون در این نقش تقریباً غیرقابل تشخیص است و برای ایفای نقش مارک کِر قهرمان ۲ دوره سنگین وزن که هیکلی تنومند دارد، چندین کیلو پروتز را تحمل کرده است.

جانسون که بیشتر برای فیلم‌های فرنچایزی مانند «جومانجی» و «سریع و خشمگین» شناخته می‌شود، پیشتر در مصاحبه‌ای درباره این نقش گفته بود: در نقطه‌ای از مسیر حرفه‌ای‌ام هستم که می‌خواهم خودم را به روش‌هایی که در گذشته به آنها نپرداخته‌ام، به چالش بکشم. می‌خواهم فیلم‌هایی بسازم که مهم باشند، انسانیت را بررسی کنند و مبارزه درد را کاوش کنند.

«ماشین کوبنده» اولین کارگردانی انفرادی بنی سفدی است که با برادر بزرگترش جاش، در فیلم‌های مستقل تحسین شده‌ای مانند «اوقات خوش» و «جواهرات تراش‌نخورده» همکاری کرد. جاش هم امسال اولین کارگردانی انفرادی خود را با «مارتی سوپریم» یک درام ورزشی با بازی تیموتی شالامی، تجربه خواهد کرد.