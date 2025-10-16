به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کریستوفر نولان از دواین جانسون تمجید کرد و گفت بازی او در فیلم «ماشین کوبنده» به مرور زمان بیشتر درک خواهد شد و این بازی بهترین بازی کارنامه او خواهد بود.

حالا کمپین اسکار بهترین بازیگر مرد با این تحسین نولان، یک مدعی جدید پیدا کرده و دواین جانسون برای بازی در «ماشین کوبنده» به طرز غافلگیرکننده‌ای وارد این رقابت شده است.

کریستوفر نولان این سخنان را در پادکست «نسخه کارگردان» و در مصاحبه با بنی سفدی، کارگردان «ماشین کوبنده» به زبان آورد. نولان کارگردان برنده جایزه اسکار برای «اوپنهایمر»، جانسون را برای بازی در نقش مارک کر، مبارز کشتی ستایش کرد و بازی او را دلخراش خواند.

نولان افزود: بازی فوق‌العاده‌ای است. فکر نمی‌کنم امسال یا حتی بیشتر سال‌های بعد، بازی بهتری از او ببینیم.

نولان و سفدی سابقه همکاری با یکدیگر را دارند، نولان در فیلم «اوپنهایمر» این بازیگر-فیلمساز را کارگردانی کرد. سفدی هم در صحنه فیلمبرداری «اوپنهایمر» با امیلی بلانت آشنا شد و او را که نامزد نقش مکمل اسکار شد، در «ماشین کوبنده» جلوی دوربین برد.

نولان در مصاحبه با سفدی، با شوخی به او گفت: شنیدم که وقتی داشتی دیالوگ‌هایت را سر صحنه من یاد می‌گرفتی، در واقع داشتی نظر بقیه را برای فیلم خودت جلب می‌کردی. من در آن زمان از این موضوع آگاه نبودم اما به نظر می‌رسد که برایت خیلی خوب پیش رفته است.

نولان که حالا رئیس انجمن کارگردان‌های آمریکا است، با لحن جدی افزود: تبریک بابت این فیلم. این یک اثر واقعاً قابل توجه و رادیکال است و با گذشت زمان بیشتر و بیشتر درک خواهد شد. من به همکاری با تو بسیار افتخار می‌کنم.

جانسون در فیلم «ماشین کوبنده» نقش کر، قهرمان ۲ دوره مسابقات سنگین وزن را در مقابل بلانت که در نقش همسر او بازی کرده، ایفا کرده است. این فیلم رابطه بی‌ثبات آنها را در بحبوحه‌ فراز و نشیب‌های رقابت‌های حرفه‌ای کر که شامل مشکلات مصرف مواد مخدر هم می‌شود، تصویر می‌کند. سفدی برای این فیلم جایزه بهترین کارگردانی را در جشنواره فیلم ونیز دریافت کرد اما فیلمش در گیشه موفق ظاهر نشد و افتتاحیه ۵.۹ میلیون دلاری آن، پایین‌ترین فروش دوران حرفه‌ای جانسون را رقم زد. «ماشین کوبنده» که با بودجه‌ ۵۰ میلیون دلاری تولید شده، ۱۰ میلیون دلار در داخل آمریکا فروخته است.

جانسون در پاسخ به افتتاحیه ضعیف فیلم گفت: در دنیای داستان‌سرایی ما، نمی‌شود نتایج گیشه را کنترل کرد اما چیزی که من متوجه شدم این است که می‌توانی کنترل کنی که عملکردت و تعهدت برای ناپدید شدن کامل و رفتن به مسیر دیگر چیست و من همیشه از چنین فرصتی استقبال خواهم کرد. افتخار من بود که با ایفای این نقش برای کارگردانم، بنی سفدی، به دنبال تغییر باشم. از برادرم به خاطر باوری که به من داشت متشکرم. حقیقت این است که این فیلم زندگی من را تغییر داده است.