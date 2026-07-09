تلاش دوباره دواین جانسون برای کسب جایزه اسکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، دواین جانسون وقتی گفت آماده است از دنیای پرسروصدای فیلم‌های اکشن با CGI فاصله بگیرد و به سراغ نقش‌های پرمحتواتر برود، شوخی نمی‌کرد. در آن زمان، خیلی‌ها او را جدی نگرفتند، اما یک سال بعد، شواهدی از تداوم تصمیم او رو به افزایش است و وی در حال حاضر پروژه‌های جدیدی را با بنی سفدی، مارتین اسکورسیزی و دارن آرونوفسکی در دست دارد.

وی در کنار همه اینها با پروژه جدیدی همراه شده که به نظر می رسد بتواند توجه اسکار را جلب کند. جانسون قرار است در درامی با عنوان «پرنده آزاد» بازی کند که توسط بن افلک و مت دیمون در کمپانی «آرتیستز کوآلیتی» تهیه می شود.

در «پرنده آزاد» که به کارگردانی گرگ کودار ساخته می شود، جانسون نقش یک بدلکار موتورسیکلت در لاس وگاس را بازی می‌کند که تشخیص زوال عقل برای وی داده شده و او این مسئله را از همه، از جمله برادر مکانیکش، پنهان می‌کند و قصد دارد آخرین پرش خود را با وجود هممه مشکلات انجام دهد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: این فیلم به بررسی و مواجهه با اسرار عظیم ذهن و زیبایی و قدرت درخواست کمک قبل از اینکه خیلی دیر شود، می‌پردازد.

گرگ کودار که به تازگی برای فیلم‌های «سینگ سینگ» و «رویاهای قطار» نامزد اسکار شده، فیلم «پرنده آزاد» را کارگردانی و فیلمنامه‌ای را که ابتدا توسط جان بویر نوشته شده و در فهرست سیاه جای داشت، بازنویسی خواهد کرد. مایکل شوارتز و تایلر نیلسون، نویسنده و کارگردان «شاهین کره بادام‌زمینی»، پیش‌نویس قبلی‌تر آن را نوشته بودند.

کودار و همکار نویسنده‌اش کلینت بنتلی، داستان‌هایی با محوریت شخصیت، خلق و کارگردانی می‌کنند. آنها اغلب با هم می‌نویسند اما به نوبت کارگردانی می‌کنند: «سینگ سینگ» (۲۰۲۳) توسط کودار کارگردانی و با همکاری بنتلی نوشته شد، «رویاهای قطار» (۲۰۲۵) توسط بنتلی کارگردانی و با همکاری کودار نوشته شد. هنوز هیچ صحبتی در مورد مشارکت بنتلی در «پرنده آزاد» نشده است.

جانسون با فیلم «ماشین خردکننده» ساخته بنی سفدی به سینما ‌آمد که تشویق ایستاده و اشک‌آلود تماشاگران در جشنواره فیلم ونیز را همراه داشت، اما در نهایت اسکار بازی او را نادیده گرفت. ماه گذشته، جانسون چنین فاش کرد که‌ این نادیده گرفتن آتشی به ستون فقراتش انداخت. حالا به نظر می‌رسد او بیشتر به دنبال کردن فیلم‌های مولف‌محور است تا اسکار را به چنگ آورد.

با این حال جانسون همچنان جانسون است و با فیلم‌های پرفروش «موآنا» و «جومانجی ۵» که قرار است امسال اکران شوند، همچنان دستمزدهای بالا دریافت می‌کند. او همچنین اخیراً اعلام کرد که «موآنا ۳» در دست ساخت است. پاییز امسال، او قرار است در فیلم «موسیقی مارمولک» بنی سفدی بازی کند.