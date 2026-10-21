به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جودکی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف یک دستگاه خودرو به دلیل تخلیه غیرمجاز ضایعات واحدهای تولید قارچ و پسماندهای پلاستیکی در حاشیه آزادراه ساوه ـ تهران و محدوده حریم نسیم‌شهر خبر داد.

جودکی با اشاره به شناسایی این تخلف در جریان گشت‌زنی‌های محیط‌زیستی اظهار کرد: کارشناسان این اداره هنگام پایش مستمر مناطق مختلف شهرستان، یک دستگاه خودرو را در حال تخلیه ضایعات حاصل از فعالیت واحدهای تولید قارچ به همراه مقداری پسماند پلاستیکی در حاشیه آزادراه مشاهده کردند.

وی افزود: مأموران محیط زیست بلافاصله در محل حاضر شدند و با متوقف کردن فعالیت فرد متخلف، مانع ادامه تخلیه غیرمجاز پسماندها شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان با اشاره به همکاری نیروی انتظامی برای برخورد با این تخلف بیان کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته و همکاری کارکنان کلانتری اورین، خودروی موردنظر توقیف و فرد متخلف به کلانتری منتقل شد. همچنین پرونده قضایی تشکیل و برای پیگیری مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شد.

جودکی با تأکید بر برخورد قانونی با تخلفات مربوط به مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: جلوگیری از رهاسازی و تخلیه غیرمجاز پسماندها و حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان از اولویت‌های این اداره است و گشت‌زنی و پایش مناطق مختلف شهرستان برای شناسایی تخلفات مشابه ادامه دارد.

وی در پایان از شهروندان و مسئولان محلی خواست در صورت مشاهده تخلیه غیرمجاز پسماند یا سایر تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان اطلاع دهند.