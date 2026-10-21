۱۴ حلقه چاه غیرمجاز در بابلسر و فریدونکنار مسدود شد

محمد کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گشت‌زنی‌های مستمر و شناسایی چاه‌های فاقد مجوز توسط نیروهای گشت و بازرسی، سه حلقه چاه غیرمجاز طی یک هفته اخیر شناسایی و با رعایت ضوابط قانونی مسدود شد.

وی با بیان اینکه این چاه‌ها توسط اشخاص حقیقی در محدوده روستای نوایی‌محله فریدونکنار حفر شده بودند، افزود: مجموع آبدهی این سه حلقه چاه یک‌ونیم لیتر بر ثانیه بود که با انسداد آن‌ها، از برداشت غیرمجاز منابع آب زیرزمینی جلوگیری شد.

سرپرست مدیریت منابع آب بابلسر و فریدونکنار با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بر منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: شناسایی چاه‌های غیرمجاز از طریق گشت و بازرسی میدانی و دریافت گزارش‌های مردمی انجام می‌شود و پس از احراز تخلف، اقدامات قانونی برای مسدودسازی چاه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

کریمی فیروزجایی ادامه داد: این اقدامات با همکاری اداره صیانت از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران و نیروهای گروه گشت و بازرسی انجام می‌شود و پیگیری برای برخورد با سایر چاه‌های غیرمجاز شناسایی‌شده در حوزه فعالیت این اداره نیز ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، در مجموع ۱۴ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده تحت پوشش مدیریت منابع آب بابلسر و فریدونکنار مسدود شده است.

وی گفت: صیانت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، از اقدامات مهم در مدیریت منابع آبی و حفاظت از ذخایر آب زیرزمینی منطقه به شمار می‌رود.