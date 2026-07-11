پیمان فیروزنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ متأسفانه برای کشت پاییزه آبی اصفهان، آب رهاسازی نشد و کشاورزان صرفاً با استفاده از منابع آبی زیرزمینی اقدام به کشت پاییزه کردند.
وی ادامه داد: بر اساس الگوی کشت تعیینشده برای استان در سال زراعی کنونی، در بخش زراعت گندم حدود ۴۷ هزار و ۱۰۰ هکتار گندم آبی و همچنین ۴۵ هزار و ۸۵۰ هکتار گندم دیم در مناطق دیمخیز استان از جمله شهرستانهای فریدن، فریدونشهر، چادگان، بوئین و میاندشت و سمیرم کشت شده که عمده تولید گندم دیم استان در این مناطق متمرکز است.
باد و باران مزارع گندم و جو را درگیر تنش کرد
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هرچند بارندگیها در پاییز گذشته با تأخیر آغاز شد و بارندگی مؤثر را از نیمه دوم آذر ماه شاهد بودیم اما خوشبختانه در طول زمستان و تا فروردینماه بارندگیهای بسیار خوبی در استان رخ داد.
فیروزنیا با اشاره به اینکه آخرین بارندگی مؤثر در ۹ اردیبهشتماه اتفاق افتاد و پس از آن بارندگی مؤثری در مناطق مختلف استان ثبت نشد، افزود: این مسئله باعث شد مزارع دیم بهویژه، دچار تنش آبی شوند؛ علاوه بر این، وزش بادهای شدید و مداوم نیز تبخیر را افزایش داد و علیرغم وضعیت بسیار خوب مزارع تا اوایل بهار، گندم و جو در مراحل پایانی با تنش و مشکل مواجه شدند.
وی اضافه کرد: با این حال، در مجموع وضعیت مزارع استان امسال نسبت به سال گذشته بهتر است.
خرید تضمینی ۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان اصفهانی
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه برداشت گندم از اواخر اردیبهشتماه و اوایل خرداد در مناطق گرمسیر استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: در روزهای اخیر نیز برداشت در مناطق سردسیر استان شروع شده است.
فیروزنیا خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که امسال تولید گندم استان (آبی و دیم) حدود ۲۳۰ هزار تن باشد و تا کنون حدود ۳۰ هزار تن گندم به صورت خرید تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.
دولت با کاهش خرید تضمینی گندم مواجه شد
وی افزود: به دلیل تأخیر در پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان و نیاز مالی آنها، برخی از کشاورزان گندم خود را در بازار آزاد عرضه کردهاند؛ این موضوع باعث شده خرید تضمینی به میزانی که پیشبینی میشد انجام نشود و نسبت به سالهای قبل با کاهش مواجه باشیم.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: امید است با تسریع در پرداخت مطالبات، کشاورزان ترغیب شوند تا مابقی محصول خود را به صورت تضمینی به دولت تحویل دهند.
بیمه فراگیر مزارع گندم در حال اجراست
فیروزنیا درخصوص طرحهای حمایتی سازمان جهاد کشاورزی استان از کشاورزان تصریح کرد: با توجه به استراتژیک بودن گندم، بذر آن را به صورت یارانهای در اختیار کشاورزان قرار میدهیم؛ هفت شرکت تولیدکننده بذر گندم و جو در استان فعال هستند که سالانه حدود ۹ تا ۱۰ هزار تن بذر در طبقات مختلف تولید و به صورت یارانهای توزیع میکنند.
به گفته وی، از سال گذشته بیمه فراگیر مزارع گندم آبی و دیم اجرا شده و تمام مزارع ثبتشده در سامانه پهنهبندی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: همچنین طرحهای معرفی ارقام جدید بذر، طرحهای PBS (مقایسه ارقام)، طرحهای تراکم کاشت و طرح پایداری تولید در دیمزارها با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حال اجرا است.
فیروزنیا اضافه کرد: امسال پس از سالها، با هماهنگیهای خوب انجامشده، آب بهاره در اختیار کشاورزان قرار گرفت که اتفاق بسیار مبارکی است.
امسال سطح زیرکشت برنج به ۲ هزار هکتار رسید
وی در پاسخ به اینکه آب رهاسازیشده بیشتر برای کشت ذرت در شرق اصفهان است یا محصولات دیگر، گفت: آب رهاسازیشده به طور عمده به شهرستانهای لنجان، مبارکه، فلاورجان، نجفآباد، خمینیشهر، اصفهان، هرند و ورزنه رسیده است.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ابراز کرد: با توجه به محدودیت زمانی ناشی از دیرهنگام بودن رهاسازی آب، محصولات متنوعی کشت شد.
وی با بیان اینکه در بالادست و مناطق محدود، مطابق الگوی کشت، در سطح حدود ۲ هزار هکتار برنج در حاشیه شهرستانهای لنجان، فلاورجان و مبارکه کشت شده، افزود: در مناطق مرکزی و شرق اصفهان بیشتر ذرت علوفهای، ارزن، گلرنگ، آفتابگردان، چغندر علوفهای و محصولات مشابه کشت شده است.
فیروزنیا خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بخشی از باغات استان که با کمبود آب مواجه بودند، با این آب آبیاری شدند. برنامهریزی شده که طی تابستان چندین نوبت آب برای کشت زراعی و آبیاری باغات رهاسازی شود.
جایگاه اصفهان در تولید چهار محصول زراعی استراتژیک
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره سهم این استان در تولید محصولات استراتژیک ملی، تصریح کرد: با توجه به اینکه وسعت اراضی کشاورزی استان زیاد نیست، اصفهان در زمینه تولید گندم، استانِ بزرگی محسوب نمیشود؛ به طوری که تولید گندم کشور حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن بوده در حالی که سهم ما امسال حدود ۲۳۰ هزار تن برآورد شده است.
فیروزنیا با بیان اینکه استانهای بزرگی مانند خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه و گلستان نقش اصلی را در تأمین گندم کشور دارند، ادامه داد: اصفهان در محصولات استراتژیک دیگر مانند سیبزمینی، پیاز، جو و ذرت علوفهای جایگاه خوبی دارد به طوری که در تولید سیبزمینی رتبه سوم و در تولید پیاز رتبه دوم کشور است.
پیشبینی برداشت ۲۵۰ هزار تن محصول جو
وی وضعیت کشت جو استان در سال زراعی کنونی را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به تعداد بالای دامداریها در اصفهان، تولید جو در این استان نسبت به بسیاری از استانها شرایط بهتری دارد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: امسال حدود ۵۰ هزار هکتار جو آبی و حدود چهار هزار هکتار جو دیم کشت کردیم و پیشبینی میشود حدود ۲۵۰ تا ۲۵۳ هزار تن دانه جو تولید شود.
کشت جو قصیل در هفت هزار هکتار از اراضی اصفهان
فیروزنیا افزود: علاوه بر این، به دلیل نیاز دامداریها به علوفه، بخشی از جو به صورت قصیل (علوفه سبز) کشت میشود.
به گفته وی، امسال حدود هفت هزار هکتار جو قصیل کشت شده که پیشبینی تولید آن حدود ۲۴۰ تا ۲۴۵ هزار تن است.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: این محصول به عنوان جایگزینی مناسب برای ذرت علوفهای با نیاز آبی کمتر، جایگاه ویژهای در استان خشک ما پیدا کرده و بخش مهمی از علوفه مورد نیاز دامداریها را تأمین میکند.
پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی تولید ذرت علوفهای
فیروزنیا با اشاره به اینکه کشت ذرت در استان به طور عمده به صورت علوفهای است، اضافه کرد: با توجه به بیش از ۲ میلیون تن نیاز سالانه ذرت علوفهای در استان، حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار هکتار ذرت علوفهای کشت میشود.
وی ادامه داد: امسال با پیگیریهای انجامشده و رهاسازی آب از سرشاخههای زایندهرود و همکاری با شرکت آب منطقهای و اتاق اصناف کشاورزی، آب برای کشت بهاره تأمین و الگوی کشت استان نیز اصلاح شد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ابراز کرد: پیشبینی میکنیم سطح زیر کشت ذرت نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
فیروزنیا افزود: بخشی از کشت به عنوان کشت اول انجام شده و بخش دیگر پس از برداشت غلات (گندم و جو) ادامه دارد و انتظار داریم تولید ذرت علوفهای استان حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
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