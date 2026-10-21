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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

اعلام جزئیات اعزام مشمولان خدمت سربازی در آبان ۱۴۰۵

اعلام جزئیات اعزام مشمولان خدمت سربازی در آبان ۱۴۰۵

سازمان وظیفه عمومی فراجا جزئیات اعزام مشمولان آبان‌ماه را اعلام کرد؛ بر این اساس، مشمولان باید ضمن دریافت برگه معرفی‌نامه از پلیس‌+۱۰، مدارک موردنیاز و کارت تلفن همگانی را همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ آبان ماه سال ۱۴۰۵دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ، برگ محل مراجعه و یا معرفی نامه به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی می بایست از تاریخ دوم تا چهارم آبان به مدت ۳ روز با در دست داشتن برگ آماده به خدمت، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل ومرکز آموزش که برای آنان تعیین شده است مراجعه کنند.

مشمولان می بایست در روز اعزام به خدمت ، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

کد مطلب 6985330
مهسا حيدری توچائی

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