اهدای اعضای پدر ۴۷ ساله ملایری به چند بیمار نیازمند عضو

عباس آذر همایون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «علی رضایی» پدر ۴۷ ساله اهل روستای کهریز ناظم ملایر پس از سکته مغزی و تائید مرگ مغزی در بیمارستان امام حسین(ع) ملایر با رضایت خانواده‌اش، با اهدای کبد، ۲ کلیه و نسوج جان دوباره‌ای به بیماران نیازمند به عضو بخشید.

وی افزود: علی رضایی پسری ۱۸ ساله و دختری ۱۰ ساله دارد، مردی که اگرچه از میان خانواده‌اش رفت اما با بخشندگی‌اش چراغ امید را در زندگی انسان‌های دیگر روشن کرد.

رئیس مجمع خیرین سلامت ملایر با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰ مورد اهدای عضو و امسال تاکنون سه مورد اهدای عضو در ملایر به ثبت رسیده است به اهمیت فرهنگسازی در زمینه افزایش آمار اهدای عضو در سطح کشور، اشاره کرد و افزود: شهرستان ملایر یکی از پیشگامان در این عرصه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه پدیده شوم مرگ مغزی به دنبال حوادث جاده‌ای و عوارض و بیماری‌های دیگری چون سکته‌ها و خونریزی‌های قلبی و مغزی اتفاق می افتد، تصریح کرد: معمولا در تصادفات مغز تنها ارگانی است که سریع از کار می افتد و اگر خون در طول سه دقیقه به آن نرسد فرد دچار مرگ مغزی می‌شود و اعضا و جوارح دیگر آن همچون قلب، کبد، کلیه‌ها و ریه تا مدت مشخصی به کار خود ادامه می‌دهند و در نهایت بعد از مدت معینی از کار می افتند.

آذر همایون افزود: در این شرایط خانواده بیماران دچار مرگ مغزی با چالشی بزرگ مواجه می‌شوند که آیا می‌توان اعضای بیمار را به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا کرد یا بدن بیمار را دفن نمود.

وی به اهدای اعضای بدن مرحومه «رضوان جلالی» در سال جاری به بیماران نیازمند در ملایر اشاره و عنوان کرد: اقدام والا و تحسین برانگیز خانواده وی نشان از روح بزرگ و نوع دوستی دارد و الگویی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه است.

رئیس مجمع خیرین سلامت ملایر افزود: همچنین اعضای بدن «مبینا مرادی» دختر ۲۵ ساله ملایری که به دنبال آنوریسم مغزی در بیمارستان امام حسین(ع) بستری شده بود جان چندین بیمار را نجات داد و بعد از تائید مرگ مغزی از سوی تیم پزشکی با رضایت خانواده‌اش کبد، ۲ کلیه و ۳۰ جز نسوج وی اهدا شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از احداث پارک «نفس» با هدف تجلیل از اهداکنندگان عضو و فرهنگسازی در این زمینه با پیگیری مجمع خیرین سلامت در محل جاده سلامت شهر ملایر واقع در بلوار شهید سلیمانی با همکاری شهرداری خبر داد.

آذر همایون اظهار کرد: در سال‌های اخیر شمار قابل توجهی از همشهریان برای پرکردن فرم مربوط به اهدای عضو و دریافت کارت اهدای عضو به مجمع خیرین مراجعه کرده‌اند و تاکنون ۱۰۲۰ عدد کارت اهدای عضو صادر شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: در همین راستا به منظور تکریم از جایگاه بیماران مرگ مغزی که با اهدای اعضای خود جان بیماران دیگر را نجات دادند و تجلیل از خانواده‌های این افراد مجمع خیرین سلامت با همکاری شهرداری و شورای شهر قطعه مجزایی را در بهشت هاجر ملایر برای بیماران اهداکننده عضو در نظر گرفته شده و همه هزینه‌های کفن و دفن با کمک شهرداری و شورا رایگان است.