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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

رگبار و رعدوبرق در کمین کهگیلویه و بویراحمد؛ کاهش دما در راه است

رگبار و رعدوبرق در کمین کهگیلویه و بویراحمد؛ کاهش دما در راه است

یاسوج-مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از پیش‌بینی رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای در برخی مناطق استان خبر داد.

علی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان امروز و فردا در برخی مناطق با افزایش ابر و ناپایداری‌های جوی همراه خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، احتمال وقوع رگبارهای موقت و پراکنده، رعدوبرق، تندباد لحظه‌ای و غبار در برخی مناطق استان وجود دارد و هشدار زرد هواشناسی شماره ۲۳ نیز در این زمینه صادر شده و معتبر است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: روز جمعه تا اوایل هفته آینده، آسمان غالب مناطق استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش وزش باد و غبار رقیق دور از انتظار نیست.

کریمی با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، لنده با ثبت بیشینه دمای ۳۷.۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و سی‌سخت با ثبت کمینه دمای ۱۰.۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، دمای هوا در پنج روز آینده به‌طور نسبی کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 6985392

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