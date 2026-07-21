وزش باد شدید و خیزش گردوخاک تا اواسط هفته در قم تداوم دارد

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین پیشبینیهای هواشناسی، آسمان استان قم امروز سهشنبه صاف تا قسمتی ابری و همراه با غبار خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، بهویژه در برخی نقاط، موجب خیزش گردوخاک میشود.
وی افزود: از اوایل شب سهشنبه نیز افزایش موقت ابر برای برخی مناطق استان پیشبینی شده است و باد با جهت شرقی و سرعتی بین ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد وزید.
کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: کمینه دمای هوای شهر قم در روز سهشنبه ۲۶ درجه سانتیگراد و بیشینه دما ۴۱ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
ترابیان ادامه داد: شرایط جوی استان در روز چهارشنبه نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت و آسمان صاف تا کمی ابری، همراه با غبار خواهد بود.
وی گفت: در ساعات بعدازظهر چهارشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان ادامه خواهد داشت و در پارهای از مناطق، وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: جهت وزش باد در این روز نیز شرقی و سرعت آن بین ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده است.
وی عنوان کرد: حداقل دمای هوای قم در روز چهارشنبه به ۲۸ درجه سانتیگراد و حداکثر دما به ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
ترابیان با اشاره به وضعیت دمایی نقاط مختلف استان در شبانهروز گذشته اظهار کرد: دستجرد با ثبت دمای ۲۱.۷ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه استان قم در ساعات بامدادی بود.
وی افزود: در مقابل، جمکران با ثبت دمای ۴۷.۴ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان قم در بعدازظهر ۲۴ ساعت گذشته به شمار میرود.
کارشناس هواشناسی استان قم با تأکید بر تداوم وزش باد و شرایط غبارآلود در روزهای پیشرو، از شهروندان خواست بهویژه در زمان افزایش سرعت باد و وقوع گردوخاک، نکات ایمنی و توصیههای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.
قم- کارشناس هواشناسی استان قم از تداوم وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گردوخاک و ماندگاری هوای غبارآلود در روزهای سهشنبه و چهارشنبه خبر داد.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین پیشبینیهای هواشناسی، آسمان استان قم امروز سهشنبه صاف تا قسمتی ابری و همراه با غبار خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، بهویژه در برخی نقاط، موجب خیزش گردوخاک میشود.
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