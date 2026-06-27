گردوخاک و وزش باد شدید در انتظار قم؛ آغاز روند کاهشی دما از یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین نقشههای پیشیابی و تحلیلهای هواشناسی حاکی از آن است که شرایط جوی استان قم طی روزهای آینده با آسمانی صاف تا کمی ابری، وزش باد و در برخی مناطق همراه با گردوخاک همراه خواهد بود.
بر این اساس، امروز شنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد که از ساعات عصر با افزایش سرعت وزش باد، در مناطق مستعد احتمال وقوع گردوخاک نیز وجود دارد.
برای روز یکشنبه نیز آسمان استان صاف خواهد بود اما در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیشبینی شده است و سرعت باد در برخی نقاط به ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
پیشبینیها نشان میدهد روز دوشنبه نیز آسمان استان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی ادامه خواهد داشت.
همچنین روز سهشنبه از ساعات بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک انتظار میرود و از اواخر وقت نیز احتمال رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.
بررسی روند تغییرات دمایی نیز بیانگر آن است که افزایش دما تا پایان روز شنبه ادامه خواهد داشت اما از روز یکشنبه کاهش نسبی دما در سطح استان آغاز میشود.
گرمترین نقطه استان در جمکران ثبت شد
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، بیشینه دمای شهر قم در روز شنبه به ۴۳ درجه سانتیگراد و کمینه آن به ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
برای روز یکشنبه نیز بیشینه دمای شهر قم ۴۰ درجه و کمینه آن ۲۶ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
آمار دمای ثبتشده در شبانهروز گذشته نیز نشان میدهد دستجرد با دمای ۱۸.۳ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و جمکران با ثبت دمای ۴۳.۶ درجه سانتیگراد گرمترین منطقه استان قم بوده است.
قم-استان قم در روزهای آینده شاهد تداوم هوای گرم، وزش باد و وقوع گردوخاک خواهد بود و از روز یکشنبه نیز دمای هوا روند کاهشی به خود میگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین نقشههای پیشیابی و تحلیلهای هواشناسی حاکی از آن است که شرایط جوی استان قم طی روزهای آینده با آسمانی صاف تا کمی ابری، وزش باد و در برخی مناطق همراه با گردوخاک همراه خواهد بود.
نظر شما