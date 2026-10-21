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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

قدردانی منبری‌های کشور از علیرضا دبیر و تیم ملی کشتی

قدردانی منبری‌های کشور از علیرضا دبیر و تیم ملی کشتی

جمعی از منبری‌های کشور در پیامی گفتند: بی تردید قهرمانی‌های اخیر، جلوه‌ای از اراده، مدیریت جهادی و انقلابی، خودباوری و ظرفیت کم‌نظیر جوانان این سرزمین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از منبری‌های کشور در پیامی از تلاش‌های علیرضا دبیر و فدراسیون کشتی در سال‌های اخیر تقدیر کردند.

در متن این پیام آمده است:
جناب آقای علیرضا دبیررئیس محترم فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم

قهرمانی پرافتخار تیم‌های ملی کشتی ایران در رقابت‌های جهانی و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر سکوی افتخار، جلوه‌ای از اراده، مدیریت جهادی و انقلابی، خودباوری و ظرفیت کم‌نظیر جوانان این سرزمین است.

‌این موفقیت‌های ارزشمند را به جناب‌عالی، کشتی‌گیران غیور، مربیان و مجموعه خدوم فدراسیون کشتی تبریک عرض می‌کنیم و از مدیریت، تلاش و اهتمام شما در مسیر اعتلای کشتی ایران صمیمانه تقدیر و تشکر داریم.

بی‌تردید، ساختن قهرمان، هنگامی ارزشمندتر است که به ساختن روحیه خودباوری، عزت ملی و امید در نسل جوان بینجامد. امید است این مسیر پرافتخار، در پرتو الطاف الهی و با تداوم مدیریت مؤثر و تلاش خستگی‌ناپذیر خادمان ورزش کشور، استمرار یابد.با آرزوی توفیق روزافزون جناب‌عالی و سربلندی جوانان ایران اسلامی.

کد مطلب 6985396
سیده فاطمه سادات کیایی

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