بازگشایی ۱۲ مجموعه ورزشی تهران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، حسین اوجاقی با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: نگاه و توجه عالی شهردار تهران و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مبنی بر توسعه و ترویج ورزش همگانی در راستای تاب آوری اجتماعی، به گسترش مسابقات قهرمان شهر، پاراقهرمان شهر و پهلوان شهر، انجامید.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، به اورهال و بازسازی حدود ۸۸ مجموعه ورزشی اشاره کرد و گفت: بازسازی و آماده‌سازی ۱۲ مجموعه دیگر نیز با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، به‌ویژه در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار تهران، در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن قدردانی ویژه از معاونت مالی و اقتصاد شهری برای حمایت از بازگشایی مجدد مجموعه‌های ورزشی افزود: همکاری معاون مالی شهرداری تهران بسیار مغتنم و موثر است چرا که این حمایت ها زمینه ایجاد عدالت اجتماعی و دستیابی شهروندان به امکانات ورزشی به خصوص در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار را تأمین می‌کند تا هیچ منطقه‌ای از ظرفیت‌های ورزش شهروندی محروم نماند.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران تأکید کرد: تحقق برنامه بازگشایی این مجموعه‌ها، علاوه بر تلاش‌های اجرایی و فنی، به تداوم حمایت و همراهی بخش‌های مختلف نیاز دارد و امیدواریم این هدف تا پایان سال محقق شود.