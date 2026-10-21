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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

بازگشایی ۱۲ مجموعه ورزشی تهران تا پایان سال

بازگشایی ۱۲ مجموعه ورزشی تهران تا پایان سال

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با تأکید بر توسعه ورزش همگانی، حمایت از بازگشایی مجموعه‌های ورزشی را گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی مناطق کم‌برخوردار به امکانات ورزشی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، حسین اوجاقی با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: نگاه و توجه عالی شهردار تهران و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مبنی بر توسعه و ترویج ورزش همگانی در راستای تاب آوری اجتماعی، به گسترش مسابقات قهرمان شهر، پاراقهرمان شهر و پهلوان شهر، انجامید.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، به اورهال و بازسازی حدود ۸۸ مجموعه ورزشی اشاره کرد و گفت: بازسازی و آماده‌سازی ۱۲ مجموعه دیگر نیز با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، به‌ویژه در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار تهران، در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن قدردانی ویژه از معاونت مالی و اقتصاد شهری برای حمایت از بازگشایی مجدد مجموعه‌های ورزشی افزود: همکاری معاون مالی شهرداری تهران بسیار مغتنم و موثر است چرا که این حمایت ها زمینه ایجاد عدالت اجتماعی و دستیابی شهروندان به امکانات ورزشی به خصوص در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار را تأمین می‌کند تا هیچ منطقه‌ای از ظرفیت‌های ورزش شهروندی محروم نماند.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران تأکید کرد: تحقق برنامه بازگشایی این مجموعه‌ها، علاوه بر تلاش‌های اجرایی و فنی، به تداوم حمایت و همراهی بخش‌های مختلف نیاز دارد و امیدواریم این هدف تا پایان سال محقق شود.

کد مطلب 6985400

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