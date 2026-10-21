کشف ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در محور سنندج ـ قروه

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی قروه با انجام اقدامات اطلاعاتی از تردد یک دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق در محور سنندج به قروه مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی کامیون و هماهنگی با مرجع قضائی، آن را بازرسی کردند که در جریان این عملیات ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به برآورد ارزش سوخت مکشوفه به میزان بیش از ۱۵ میلیارد ریال توسط کارشناسان، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.