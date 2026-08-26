پایان بلاتکلیفی پروژه مسکن باغمیشه تبریز با ورود مستقیم راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نجفیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت پروژه مسکن ملی باغمیشه تبریز اظهار کرد: این پروژه طی سال‌های گذشته با چالش‌های مختلف فنی، حقوقی، مالکیتی و اجرایی مواجه بود که موجب کندی روند احداث آن شده بود.

وی افزود: در ابتدای اجرای طرح، موضوع مالکیت مشترک اراضی میان اداره‌کل راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مطرح بود و با توجه به ماهیت اقدام ملی پروژه، مدیریت فرآیند به ستاد اجرایی واگذار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در ادامه، بروز مشکلات فنی از جمله رانش زمین و ضرورت تغییر محل اجرای پروژه، همچنین مشکلات مربوط به اخذ سند و تأمین تسهیلات بانکی، روند پیشرفت طرح را با کندی مواجه کرد.

نجفیان با اشاره به اختلافات ایجادشده میان ستاد اجرایی و پیمانکاران، گفت: این اختلافات در مقطعی موجب توقف پیشرفت فیزیکی پروژه شد که در همین راستا راه و شهرسازی استان پیگیری‌های لازم را برای رفع موانع انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، سند اراضی اخذ و در رهن بانک قرار گرفت و برای پایان دادن به روند کند پروژه و صیانت از حقوق متقاضیان، موضوع در شورای عالی مسکن مطرح و مجوز ورود مستقیم راه و شهرسازی به پروژه اخذ شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: بر اساس این تصمیم، ستاد اجرایی از پروژه کنار رفت و اداره‌کل راه و شهرسازی مستقیماً با پیمانکاران قرارداد منعقد کرد و دستورهای لازم برای تأمین تجهیزات، افزایش نیروی انسانی و تسریع عملیات اجرایی صادر شده است.

وی همچنین از پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای متقاضیان خبر داد و گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌های بلاعوض برای دهک‌های مختلف درآمدی در نظر گرفته شده است تا روند خانه‌دار شدن اقشار هدف تسهیل شود.

نجفیان با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از تأخیرهای گذشته ناشی از عوامل فنی، حقوقی و اجرایی خارج از اراده اداره‌کل بوده است، از متقاضیان خواست همزمان با آغاز دور جدید عملیات اجرایی، نسبت به تکمیل آورده‌های مالی خود اقدام کنند.

وی افزود: حفظ تناسب میان پیشرفت فیزیکی پروژه و تأمین آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی می‌تواند روند اجرای پروژه را سرعت بخشیده و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از واحدهای مسکونی را فراهم کند.