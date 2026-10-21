به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگر عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در استانداری، با اشاره به ضرورت هدفمند کردن اعتبارات استانی اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار باید در فرایند تخصیص اعتبارات مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام استان افزود: ظرفیت‌های قانونی و طرح نشان‌دار کردن مالیات می‌تواند نقش مؤثری در تأمین منابع مورد نیاز برای اتمام و توسعه پروژه‌های عمرانی داشته باشد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مشارکت مالیات‌دهندگان در تکمیل طرح‌های زیرساختی تصریح کرد: پروژه‌های مرتبط با تأمین آب شرب و توسعه شبکه فاضلاب از جمله طرح‌های مهمی هستند که می‌توان از ظرفیت مشارکت مؤدیان مالیاتی برای تکمیل آن‌ها بهره گرفت.

احمدی سنگر همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیست‌محیطی رشت تصریح کرد: تکمیل پروژه بهسازی محل دفن زباله سراوان و پاکسازی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود از جمله اولویت‌هایی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.