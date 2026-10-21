حق شناس: مودیان در تکمیل پروژه های اولویت دار گیلان مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان با اشاره به محدودیت منابع مالی و ضرورت مدیریت بهینه اعتبارات اظهار کرد: صرف تخصیص اعتبار برای پیشبرد پروژه‌ها کافی نیست، بلکه مدیریت صحیح منابع و برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد آن‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات استان افزود: مجموع اعتبارات گیلان حدود ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به شرایط موجود، حداکثر میزان تخصیص آن به ۵۰ درصد می‌رسد.

استاندار گیلان با بیان اینکه اعتبارات استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، اعتبار پیش‌بینی‌شده برای سال جاری و سهم گیلان از مجموع اعتبارات کشور افزایش داشته است؛ با این حال، منابع موجود پاسخگوی نیازهای گسترده استان و تکمیل همه پروژه‌های نیمه‌تمام نیست.

حق‌شناس با اشاره به هزینه بالای تکمیل طرح‌های عمرانی اولویت‌دار استان خاطرنشان کرد: تکمیل بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها به اعتباری بیش از یک تا دو همت نیاز دارد و محدودیت منابع مالی، روند اجرای آن‌ها را با چالش مواجه کرده است.

وی بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت را از پروژه‌های مهم استان برشمرد و گفت: عملیات اجرایی این بیمارستان از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و برای تکمیل آن به یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی پروژه‌ها بیان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات یکی از ظرفیت‌های مهم برای مشارکت مؤدیان مالیاتی در توسعه استان است و می‌توان از این طریق، منابع موردنیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی، درمانی، آموزشی و سایر طرح‌های اولویت‌دار را تأمین کرد.

حق‌شناس در پایان بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از منابع مالی موجود و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مؤدیان مالیاتی در راستای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان تأکید کرد.