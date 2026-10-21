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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

آزادی گروگان ۳۸ ساله در شیراز؛ ۲ نفر دستگیر شدند

آزادی گروگان ۳۸ ساله در شیراز؛ ۲ نفر دستگیر شدند

شیراز- فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از آزادی یک گروگان ۳۸ ساله و دستگیری ۲ متهم به آدم‌ربایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر ربودن فردی و حبس وی در یک منزل شخصی، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۲۲ آزادگان شیراز قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی، محل نگهداری فرد ربوده‌شده را در منزلی مسکونی واقع در بلوار باران شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند و موفق شدند ضمن آزادی گروگان، ۲ نفر را در ارتباط با این پرونده دستگیر کنند.

رستمی با اشاره به اعتراف اولیه متهمان بیان کرد: افراد دستگیرشده، اختلاف حساب را علت و انگیزه آدم‌ربایی عنوان کردند.

وی تأکید کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت از اولویت‌های فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز در سال جاری است.

کد مطلب 6985618

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