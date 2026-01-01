آزادی گروگان ۶۱ ساله شیرازی با عملیات دقیق پلیس آگاهی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری در شهرستان شیراز و شکایت خانواده فرد ربوده‌شده، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از خانواده، مشخص شد که پیرمردی ۶۱ ساله در جلو منزلش در یکی از محله‌های شیراز توسط ۴ فرد ناشناس با هدف نامعلوم ربوده شده و به مکان نامشخصی انتقال داده شده است.

رئیس پلیس آگاهی فارس افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی پیچیده، سرانجام در عملیات مأموران پلیس آگاهی استان فارس، هر چهار متهم در اصفهان، سبزوار و جیرفت شناسایی و با اخذ نیابت قضائی در عملیات‌هایی جداگانه دستگیر شدند.

سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه پیرمرد گروگان گرفته شده صحیح و سالم آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشت، گفت: متهمان در بازجویی اولیه انگیزه آدم ربایی را اخاذی ۵۰۰ میلیارد ریالی عنوان کردند.

رئیس پلیس آگاهی فارس با قدردانی از همکاری خانواده گروگان در روند رسیدگی به پرونده، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه اقدام مجرمانه از جمله گروگانگیری و اخاذی برخورد کرده و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود.