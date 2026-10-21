ماکرون: از همان آغاز گفتیم که جنگ ایران، جنگ ما نیست؛ طرفدار صلح هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه الیزه، امانوئل ماکرون رئیس‌ جمهور فرانسه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: می‌خواهم درباره سفر کاری که به‌ تازگی به این منطقه (غرب آسیا) انجام دادم و اکنون در حال به پایان رساندن آن هستیم، صحبت کنم. روشن است که منطقه خلیج فارس در ماه‌های اخیر، بر اثر جنگی که در ۲۸ فوریه (با تجاوز غیرقانونی آمریکا علیه تهران) آغاز شد، دچار بی‌ثباتی شدیدی شده است.

رئیس‌ جمهور فرانسه ادامه داد: این مناقشه موجب اقدامات تلافی‌جویانه از سوی ایران، بسته شدن تنگه هرمز و بی‌ثباتی کل منطقه شده است؛ وضعیتی که هم امنیت تک‌تک کشورها و حتی اقتصاد ما را هم تحت تأثیر قرار داده است. پیامدهای این ماجرا، که به‌خوبی از آن‌ها آگاهیم، ماه‌هاست که مستقیماً بر شهروندان ما تأثیر گذاشته است؛ ضمن آنکه با نزدیک شدن به پایان تابستان، اوضاع وخیم‌ تر شد و شرایط امنیتی حتی بحرانی‌تر نیز گشت.

امانوئل ماکرون سپس افزود: فرانسه از همان روز نخست، همواره به عنوان عاملی برای صلح و ثبات عمل کرده است. ما از همان آغاز اعلام کردیم که این جنگ ما نیست، ما چنین تصمیمی نگرفته‌ایم و صلح و ثبات در منطقه برای ما در اولویت قرار دارد. کانال‌های مذاکراتی گوناگونی میان ایران و ایالات متحده و همچنین با سایر کشورها وجود دارد که هدف آن‌ها بهبود و آرام‌سازی اوضاع است. این، هدف اصلی دیپلماسی به شمار می‌رود.