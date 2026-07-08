به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه امروز چهارشنبه در سخنانی به تنش آفرینی دوباره نظامیان تروریست آمریکایی در تجاوز غیرقانونی به خاک ایران و نقض بندهای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن واکنش نشان داد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌ جمهور فرانسه در این خصوص گفت: برداشت من این است که نشست‌ های مربوط به ایران در چارچوب آتش‌ بس ۶۰ روزه ادامه خواهد یافت.

به گزارش روزنامه دان، رئیس‌ جمهور فرانسه معتقد است که حملات تلافی جویانه ایران به پایگاه‌ های آمریکا در خلیج فارس، توافق موقت را نقض کرده و اقدام تهران در انجام این حملات اشتباه بوده است؛ با این حال، به نظر وی نشست‌ های مربوط به آتش‌ بس ۶۰ روزه میان ایران و ایالات متحده ادامه خواهد یافت.