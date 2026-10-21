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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

تحول صنایع به نیروی انسانی توانمند نیاز دارد

تحول صنایع به نیروی انسانی توانمند نیاز دارد

کرج _ معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت: تحول صنایع به نیروی انسانی توانمند، فرهنگ سازمانی تحول‌پذیر و بهره‌گیری از دانش و مهارت نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه برناکی، معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، در رویداد تخصصی «تحول صنایع استان البرز در عصر فناوری‌های نوین» که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، اظهار کرد: برخورداری از تجهیزات پیشرفته به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت صنایع نیست و تحول صنعتی به همکاری هدفمند دانشگاه و صنعت نیاز دارد.

وی افزود: نیروی انسانی متخصص و فرهنگ سازمانی پذیرای تحول، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و توسعه صنایع هوشمند دارند.

معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی آموزش و پژوهش متناسب با نیاز صنایع گفت: باید دانش را به مهارت، مهارت را به بهره‌وری و فناوری را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم.

برناکی همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای شناسایی و حل مسائل صنایع تأکید کرد و مشارکت متخصصان صنعتی در آموزش دانشگاهی را زمینه‌ساز تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای تولید دانست.

وی ابراز امیدواری کرد همکاری دانشگاه، صنعت و نهادهای استانی به اجرای برنامه‌های عملیاتی و تقویت زیرساخت‌های توسعه صنعتی در استان البرز منجر شود.

کد مطلب 6985708

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