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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

دستگیری سریع متهم به قتل در عملیات پلیس شهرستان سلسله

دستگیری سریع متهم به قتل در عملیات پلیس شهرستان سلسله

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی شهرستان سلسله از دستگیری سریع متهم به ارتکاب قتل در یکی از مناطق شهری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران حسنوند اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهری شهرستان سلسله، مأموران انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل وقوع جرم، فرد ضارب را در حالی مشاهده کردند که قصد فرار از صحنه را داشت؛ ازاین‌رو، با اقدام سریع و انجام عملیات انتظامی، موفق به دستگیری وی شدند.

اعتراف متهم در تحقیقات اولیه

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله ادامه داد: پس از انتقال متهم به مقر انتظامی، وی در جریان تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

حسنوند خاطرنشان کرد: پرونده این حادثه برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

کد مطلب 6985765

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