  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

مصدومیت ۴ نفر در انفجار منزل مسکونی در مشهد

مصدومیت ۴ نفر در انفجار منزل مسکونی در مشهد

مشهد- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در مشهد و سرایت حریق به خودروی مستقر در حیاط این منزل خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده، از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی دوطبقه و سرایت حریق به خودروی مستقر در حیاط این منزل خبر داد. سرآتشیار معین رضا فرخنده سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی دوطبقه و سرایت حریق به خودروی مستقر در حیاط این منزل خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۷:۴۵ روز ۲۹ مهرماه، وقوع انفجار و حریق در یک منزل مسکونی دوطبقه واقع در حر ۱۹، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: در پی اعلام این حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۱۵، ۴۹ و ۵۶ به محل اعزام شدند و اقدامات عملیاتی لازم را در دستور کار قرار دادند.

فرخنده با اشاره به سرایت حریق به یک دستگاه خودروی مستقر در حیاط منزل خاطرنشان کرد:این حادثه ۴ مصدوم که شامل اعضای یک خانواده بودند بر جای گذاشته است که پس از نجات تحویل عوامل اورژانس گردیدند.

کد مطلب 6985803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها