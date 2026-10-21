مصدومیت ۴ نفر در انفجار منزل مسکونی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده، از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی دوطبقه و سرایت حریق به خودروی مستقر در حیاط این منزل خبر داد. سرآتشیار معین رضا فرخنده سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی دوطبقه و سرایت حریق به خودروی مستقر در حیاط این منزل خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۷:۴۵ روز ۲۹ مهرماه، وقوع انفجار و حریق در یک منزل مسکونی دوطبقه واقع در حر ۱۹، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: در پی اعلام این حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۱۵، ۴۹ و ۵۶ به محل اعزام شدند و اقدامات عملیاتی لازم را در دستور کار قرار دادند.

فرخنده با اشاره به سرایت حریق به یک دستگاه خودروی مستقر در حیاط منزل خاطرنشان کرد:این حادثه ۴ مصدوم که شامل اعضای یک خانواده بودند بر جای گذاشته است که پس از نجات تحویل عوامل اورژانس گردیدند.