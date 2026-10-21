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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵

۲۳۵ شب میدانداری مردم یاسوج

۲۳۵ شب میدانداری مردم یاسوج

یاسوج-مردم یاسوج در دویست و سی و پنجمین تجمع شبانه اقتدار و مقاومت خود را به رخ جهانیان کشاندند.

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کد مطلب 6985857

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