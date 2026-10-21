https://mehrnews.com/x3dpzx ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵ کد مطلب 6985857 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵ ۲۳۵ شب میدانداری مردم یاسوج یاسوج-مردم یاسوج در دویست و سی و پنجمین تجمع شبانه اقتدار و مقاومت خود را به رخ جهانیان کشاندند. دریافت 147 MB کد مطلب 6985857 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما