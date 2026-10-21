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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

شهریاری: ۵۰ درصد جوانان رازوجرگلان مهاجرت کرده‌اند

شهریاری: ۵۰ درصد جوانان رازوجرگلان مهاجرت کرده‌اند

بجنورد- نماینده مردم بجنورد، رازوجرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس با اشاره به کمبود زیرساخت‌های روستایی گفت: ۵۰ درصد جوانان رازوجرگلان به دلیل نبود امکانات مناسب مهاجرت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و عمرانی بخش روستا که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزارشد با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های روستایی گفت: تا زمانی که مشکلات اساسی در حوزه راه، آب و بهداشت روستاها برطرف نشود، نمی‌توان از تکمیل زنجیره ارزش تولید سخن گفت.

وی با ابراز نگرانی از مهاجرت جوانان افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، ۵۰ درصد جوانان شهرستان رازوجرگلان به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب ناگزیر به مهاجرت به کلان‌شهرها شده‌اند که این مسئله زنگ خطری برای آینده مناطق روستایی است.

نماینده مردم بجنورد، رازوجرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی، همچنین با اشاره به مشکلات باغداران منطقه اظهار کرد: انگور باکیفیت این منطقه با قیمت پایین خریداری می‌شود و لازم است دولت برای حمایت از کشاورزان، زمینه خرید تضمینی و عادلانه این محصول را فراهم کند.

کد مطلب 6985880

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