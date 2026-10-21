https://mehrnews.com/x3dpBY ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6985928 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ دویست و سی و پنجمین شب از حضور حماسی مردم قوچان در میدان قوچان- مردم قوچان در دویست و سی و پنجمین شب از اجتماعات همچنان پرشور در خیابان ها حاضر شدند و شعار همدلی سردادند. دریافت 12 MB کد مطلب 6985928 کپی شد مطالب مرتبط تشکیل زنجیره انسانی ۱۰ کیلومتری در مشهد آغاز ویژه برنامه «زنجیره انسانی» در حاشیه شهر مشهد تربیت نسل تمدنساز رویکرد اصلی مدارس صدرا حضور حماسی مردم شیعه و سنی شهرستان مرزی تربت جام در تجمعات شبانه برچسبها رهبر شهید خراسان رضوی شهرستان قوچان
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