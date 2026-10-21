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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۷

دویست و سی و پنجمین شب از حضور حماسی مردم قوچان در میدان

دویست و سی و پنجمین شب از حضور حماسی مردم قوچان در میدان

قوچان- مردم قوچان در دویست و سی و پنجمین شب از اجتماعات همچنان پرشور در خیابان ها حاضر شدند و شعار همدلی سردادند.

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کد مطلب 6985928

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