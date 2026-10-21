دویست و سی و پنجمین شب از حضور حماسی مردم قوچان در میدان

قوچان- مردم قوچان در دویست و سی و پنجمین شب از اجتماعات همچنان پرشور در خیابان ها حاضر شدند و شعار همدلی سردادند.