خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: مدرسه در نگاه مدیران مدارس صدرا، تنها جای نشستن پای میز درس نیست؛ سنگری است برای پرورش نسلی که با باور به علم، همدلی و روحیه مجاهدت، آینده ایران اسلامی را می‌سازند. در این مدارس، آموزش و تربیت چنان در هم تنیده‌اند که دانش‌آموز از همان کلاس درس، خود را مسئولی در مسیر پیشرفت و اعتلای جامعه می‌بیند و یادگیری را رسالتی فراتر از نمره و مدرک می‌داند.

این نگاه با شعار سال مدارس صدرا، «مدرسه ایرانی؛ سنگر همدلی برای مبارزه با استکبار جهانی»، رنگ و بویی تازه گرفته است؛ رویکردی که هویت دینی و انقلابی را با آگاهی از مسائل جهان و احساس مسئولیت در برابر ظلم و بی‌عدالتی پیوند می‌زند. تجربه‌های میدانی از این رویکرد حکایت دارد؛ از دبیرستان صدرا در مهریز یزد که با طرح علمی «داناشهر» و تولید بیش از ۳۰۰ اثر دانش‌آموزی، رتبه اول کشوری نمایش خلاق را از آن خود کرد، تا دبیرستان صدرای ابوذر فردیس در البرز که با اجرای طرح «ستاره‌های مقاومت»، پیوند مدرسه، مسجد و منزل را در قالب الگویی منسجم و امتیازمحور تجربه می‌کند.

رویکرد آموزشی و تربیتی مدارس صدرا؛ از قله‌های دانش تا تربیت نسل تمدن‌ساز

زهرا امینی هرق، دستیار مدیر عامل سازمان مدارس صدرا و راهبر مدارس دخترانه صدرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانش‌آموز باید با باور به ارزش علم و ضرورت دانش‌اندوزی، برای رسیدن به قله‌های دانش و مرجعیت علمی تلاش کند و خود را برای ایفای نقشی مؤثر در آینده کشور و جهان آماده سازد. این رویکرد، برخاسته از تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر علم‌آموزی، پیشرفت علمی و دستیابی به جایگاه شایسته علمی در جهان و نیز مورد تأکید رهبر رشید انقلاب اسلامی است.

دستیار مدیر عامل سازمان مدارس صدرا و راهبر مدارس دخترانه صدرا در ادامه بیان کرد: بر این اساس، آموزش در مدارس صدرا باید زمینه‌ساز پرورش نوجوانانی پرسشگر، خلاق، اهل تفکر و پژوهشگر باشد که در کنار تسلط بر دانش روز، از توانایی تحلیل مسائل و یافتن راه‌حل‌های علمی برخوردارند. هدف، تربیت نسلی نیست که صرفاً مصرف‌کننده دانش تولیدشده در جهان باشد؛ بلکه باید نوجوانانی پرورش یابند که با خودباوری علمی، مجاهدت و تلاش مستمر، در مرزهای دانش حرکت کنند، به تولید علم و فناوری بپردازند و در ساختن آینده‌ای پیشرفته و مستقل برای ایران اسلامی سهم داشته باشند. در چنین الگویی، علم‌آموزی با مسئولیت‌پذیری، ایمان و آرمان‌خواهی پیوند می‌خورد و دستیابی به قله‌های دانش، بخشی از رسالت دانش‌آموز در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه تعریف می‌شود.



وی با اشاره به حوزه تربیتی این مدارس تصریح کرد: مدارس صدرا با تکیه بر شعار سال خود، «مدرسه ایرانی؛ سنگر همدلی برای مبارزه با استکبار جهانی»، بر تربیت نوجوانانی تأکید دارند که علاوه بر برخورداری از هویت دینی و انقلابی، نسبت به مسائل جهان آگاهی دارند و در برابر ظلم، سلطه‌گری و بی‌عدالتی احساس مسئولیت می‌کنند. در این رویکرد، مدرسه سنگری برای پرورش آگاهی، بصیرت، همدلی، روحیه مقاومت و آمادگی برای ایستادگی در برابر نظام سلطه است؛ سنگری که در آن، دانش‌آموزان می‌آموزند مبارزه با استکبار جهانی صرفاً یک موضع‌گیری شعاری نیست، بلکه به شناخت دقیق جهان، تقویت توان علمی، حفظ استقلال فکری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت آگاهانه در مسیر تحقق عدالت نیاز دارد.

امینی هرق خاطرنشان کرد: بر این مبنا، همدلی در مدرسه صدرا مفهومی فراتر از همراهی عاطفی و روابط دوستانه دارد؛ همدلی، زمینه شکل‌گیری یک اراده جمعی برای حرکت در مسیر آرمان‌های مشترک است. دانش‌آموزان باید در فضای مدرسه، مشارکت، کار جمعی، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی بر اصول را تجربه کنند و بیاموزند که تحقق آرمان‌های بزرگ، به انسان‌هایی آگاه، توانمند، امیدوار و همدل نیاز دارد. در این میان، پیوند میان علم و تربیت اهمیتی اساسی پیدا می‌کند؛ چراکه ایستادگی مؤثر در برابر سلطه و حرکت در مسیر استقلال و پیشرفت، بدون برخورداری از دانش، قدرت تحلیل و توانمندی علمی امکان‌پذیر نیست.

دستیار مدیر عامل سازمان مدارس صدرا و راهبر مدارس دخترانه صدرا وجه تمایز مدارس صدرا را در پیوند دادن قله‌های دانش با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تربیت نسلی دانست که علم را برای پیشرفت، ایمان را برای جهت‌دهی به زندگی و مسئولیت اجتماعی را برای ساختن آینده به کار می‌گیرد و افزود: در این نگاه، مدرسه نه صرفاً محل آموزش دروس و برگزاری برنامه‌های پرورشی، بلکه بستری برای کشف استعدادها، شکل‌گیری هویت، پرورش اراده و آماده‌سازی نوجوانان برای ایفای نقش در تحولات بزرگ جامعه و جهان است.

وی اظهار کرد: مدارس صدرا در افق تربیتی خود، به دنبال پرورش نوجوانانی هستند که رسالت تمدنی خویش را شناخته‌اند؛ نوجوانانی که خود را به زندگی فردی و موفقیت‌های شخصی محدود نمی‌کنند، بلکه برای پیشرفت ایران اسلامی، اعتلای امت اسلامی و ساختن جهانی عادلانه‌تر احساس مسئولیت دارند. آنان باید باور کنند که می‌توانند در تحولات علمی، فرهنگی و اجتماعی جهان نقش‌آفرین باشند و با اتکا به ایمان، دانش، خودباوری و روحیه مجاهدت، در مسیر تغییر مناسبات ناعادلانه و ساختن آینده‌ای متفاوت گام بردارند.



امینی هرق بیان کرد: مدارس صدرا می‌خواهند نوجوانانی برای انقلاب اسلامی تربیت کنند که قله‌های دانش را هدف گرفته‌اند، سنگر همدلی و مبارزه با استکبار را حفظ می‌کنند و با شناخت رسالت تمدنی خود، برای دگرگون کردن جهان و ساختن آینده‌ای مبتنی بر عدالت، معنویت و کرامت انسانی آماده می‌شوند. امید است با همت و همراهی مدیران و معلمان مبعوث‌شده در سازمان مدارس صدرا و با حضور نوجوانانی بصیر، مؤمن، انقلابی و برخوردار از روحیه مجاهدت علمی و تربیتی، گام‌هایی مؤثر در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) برداشته شود؛ تا مدارس صدرا بتوانند با تربیت نسلی آگاه، توانمند، آرمان‌خواه و تمدن‌ساز، سهم خود را در ساختن جامعه‌ای سرشار از عدالت، معنویت و کرامت انسانی ایفا کنند.

درخشش دبیرستان صدرا در مهریز در کشور با رتبه اول نمایش خلاق طرح «داناشهر»

مهدیه رضازاده، مدیر دبیرستان متوسطه اول صدرا شهرستان مهریز یزد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات اجرای طرح علمی «داناشهر» در این واحد آموزشی اظهار کرد: در این طرح، دانش‌آموزان به جای اینکه صرفاً مخاطب برنامه‌های علمی باشند، به عنوان فعالان این عرصه وارد میدان شدند و به تولید محتوا در قالب کتاب‌های درسی خود پرداختند.

مدیر دبیرستان متوسطه اول صدرا شهرستان مهریز یزد افزود: این طرح با محورهای متنوعی بر حسب استعداد دانش‌آموزان از جمله تولید پادکست، روزنامه دیواری، اینفوگرافیک و نمایش خلاق اجرا شد و شور و نشاط علمی خاصی را در مدرسه به ارمغان آورد؛ به طوری که تمام دانش‌آموزان به نوعی درگیر یادگیری فعال، تولید محتوا و انتقال تجربیات به دیگران شدند.

وی با بیان اینکه ایده اصلی این طرح از سوی سازمان مدارس صدرا مطرح و با استقبال بسیار خوب دبیران و دانش‌آموزان مواجه شد، تصریح کرد: تلاش کردیم به دانش‌آموزان نشان دهیم این طرح بار اضافه آموزشی نیست، بلکه فرآیندی است که در کنار خواندن درس، به پژوهش و ارائه آموخته‌ها در قالب توانمندی‌های فردی و گروهی می‌انجامد. کارها به صورت گروهی انجام شد؛ به‌گونه‌ای که ایده‌پرداز، پژوهشگر و تولیدکننده پادکست و اینفوگرافیک هر یک در کنار هم نقش‌آفرینی کردند که خوشبختانه با استقبال خوب دانش‌آموزان، بیش از ۳۰۰ اثر تولید شد و گروه نمایش خلاق مدرسه توانست با درخشش در سطح کشور، رتبه اول کشوری را از آن خود کند؛ همچنین مدرسه صدرا مهریز نیز موفق شد رتبه دوم کشوری را در میان مدارس صدرا به دست آورد.

رضازاده خاطرنشان کرد: مدارس صدرا شاید در نگاه برخی تنها به مباحث اعتقادی و دینی بپردازند، اما اکنون در زمینه مسائل علمی و آموزشی نیز بسیار خوب ظاهر شده‌اند و در هر دو حیطه آموزش و پرورش، نمونه‌های موفق و کارآمدی به شمار می‌روند؛ آرزوی ما این است که یادگیری دانش‌آموزان عمیق و مستمر باشد تا درس‌خواندن برای آنان به فعالیتی بانشاط و غیرخسته‌کننده تبدیل شود.

اجرای طرح «ستاره‌های مقاومت» در فردیس البرز؛ از تمرکززدایی تربیتی تا پیوند عمیق مدرسه، مسجد و منزل

مهدی سعیدی، مدیر دبیرستان صدرای ابوذر فردیس در استان البرز، با اشاره به ۲۸ سال سابقه فعالیت آموزشی اظهار کرد: در این مدت، نیازهایی را در حوزه آموزش و تربیت دانش‌آموزان شناسایی کردیم و برای پاسخ‌گویی به آن‌ها طرح «ستاره‌های مقاومت» را طراحی کردیم.

مدیر دبیرستان صدرای ابوذر فردیس در استان البرز افزود: فعالیت‌هایی مانند برگزاری اردو، لیگ فوتبال، نماز جماعت و آزمون در مدارس مختلف انجام می‌شود؛ اما در این طرح تلاش کرده‌ایم این برنامه‌ها را در قالب یک الگوی منسجم و با هدفی مشترک دنبال کنیم.

وی هدف این طرح را ایجاد پیوند میان فعالیت‌های روزمره دانش‌آموزان و ارزش‌های تربیتی دانست و گفت: برای تحقق این هدف، فعالیت‌های آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مسئولیت‌های مدرسه به سازوکاری مشترک پیوند خورده است.

سعیدی با اشاره به استفاده از «کارت ستاره» در این طرح اظهار کرد: دانش‌آموزان با مشارکت در فعالیت‌های مختلف امتیاز دریافت می‌کنند و می‌توانند از آن برای استفاده از امکاناتی مانند بوفه، اتاق بازی، لیگ فوتبال و اردو بهره ببرند. روی کارت‌ها تصویر شهدا و کد QR قرار دارد که با اسکن آن، اطلاعاتی درباره شهید درج‌شده روی کارت در اختیار دانش‌آموز قرار می‌گیرد.

مدیر دبیرستان صدرای ابوذر فردیس در استان البرز ادامه داد: معلمان برای مشارکت فعال دانش‌آموزان در کلاس امتیاز در نظر می‌گیرند تا دانش‌آموزان در جریان تدریس حضور و مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: دانش‌آموزان در بخش‌های مختلف مدرسه نیز مسئولیت‌هایی مانند همکاری در کتابخانه، تدارکات اردو، اتاق بازی و بوفه برعهده می‌گیرند و در زمینه‌هایی مانند ساخت ربات، نقاشی و تولید کلیپ نیز از آثار خلاقانه آنان تقدیر می‌شود.

سعیدی با اشاره به نقش خانواده‌ها در اجرای طرح گفت: برای والدین کارگاه‌های آموزشی هفتگی برگزار می‌شود و فعالیت‌هایی نیز برای انجام در محیط خانه تعریف شده است. هدف این است که ارتباط خانواده با مدرسه محدود به جلسات رسمی نباشد و والدین در فرایند تربیتی مشارکت داشته باشند.

مدیر دبیرستان صدرای ابوذر فردیس در استان البرز خاطرنشان کرد: در این الگو تلاش می‌شود توانایی‌های مختلف دانش‌آموزان دیده شود و فرصت مشارکت و کسب تجربه برای آن‌ها فراهم باشد؛ چه در حوزه درس و چه در ورزش، هنر و مسئولیت‌پذیری.