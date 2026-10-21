توقیف محموله ۲۱۰ میلیارد ریالی پارچه قاچاق در محور گرمسار ـ قم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نصیری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف محموله بزرگ پارچه قاچاق در جریان اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در محورهای مواصلاتی منتهی به استان خبر داد.
وی با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم در جریان کنترل خودروهای عبوری در محور گرمسار، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی قم افزود: مأموران پس از توقف کامیون، بارنامه و مدارک ارائهشده از سوی راننده را بررسی کردند و در جریان تطبیق اسناد با محموله موجود در خودرو، به مغایرت میان مدارک گمرکی و بار واقعی کامیون پی بردند.
نصیری ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان داد کامیون حامل محموله پارچه با مقصد تهران بوده است، اما اسناد و مدارک گمرکی ارائهشده با نوع و مشخصات بار موجود در خودرو مطابقت نداشته است.
وی با اشاره به ارزش این محموله تصریح کرد: پس از احراز قاچاق بودن پارچهها، ارزش محموله حدود ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شد و در همین رابطه پروندهای برای رسیدگی به تخلف صورتگرفته تشکیل شد.
جانشین فرمانده انتظامی قم خاطرنشان کرد: متهم این پرونده پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
قم- جانشین فرمانده انتظامی قم از توقیف یک دستگاه کامیون حامل پارچه قاچاق به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال در محور مواصلاتی گرمسار به قم و معرفی متهم این پرونده به مرجع قضایی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نصیری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف محموله بزرگ پارچه قاچاق در جریان اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در محورهای مواصلاتی منتهی به استان خبر داد.
نظر شما