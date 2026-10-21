توقیف محموله ۲۱۰ میلیارد ریالی پارچه قاچاق در محور گرمسار ـ قم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نصیری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف محموله بزرگ پارچه قاچاق در جریان اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز در محورهای مواصلاتی منتهی به استان خبر داد.



وی با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم در جریان کنترل خودروهای عبوری در محور گرمسار، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.



جانشین فرمانده انتظامی قم افزود: مأموران پس از توقف کامیون، بارنامه و مدارک ارائه‌شده از سوی راننده را بررسی کردند و در جریان تطبیق اسناد با محموله موجود در خودرو، به مغایرت میان مدارک گمرکی و بار واقعی کامیون پی بردند.



نصیری ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد کامیون حامل محموله پارچه با مقصد تهران بوده است، اما اسناد و مدارک گمرکی ارائه‌شده با نوع و مشخصات بار موجود در خودرو مطابقت نداشته است.



وی با اشاره به ارزش این محموله تصریح کرد: پس از احراز قاچاق بودن پارچه‌ها، ارزش محموله حدود ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شد و در همین رابطه پرونده‌ای برای رسیدگی به تخلف صورت‌گرفته تشکیل شد.



جانشین فرمانده انتظامی قم خاطرنشان کرد: متهم این پرونده پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.