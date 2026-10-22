به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری آبادان که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: امروز نود و نهمین سفر استانی من است و معتقدم مسئولان باید از دفاتر خارج شوند و مسائل مردم را از نزدیک ببینند چرا که توجه به دغدغه‌های مردم از وظایف دولت است.

وی با اشاره به پیگیری مستمر نمایندگان مجلس برای احقاق حقوق مردم افزود: در نظام سیاسی ایران، تنها با تعامل، همگرایی و همدلی می‌توان مشکلات مردم را برطرف کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: برای بررسی موضوعات و مسائل شهرستان آبادان، هیئتی متشکل از مدیران ارشد وزارتخانه و برخی معاونان به این شهرستان اعزام می‌کنم تا در هر سه حوزه معاونتی، مسائل به‌صورت تخصصی بررسی و گزارش جامعی تهیه شود.

صالحی‌امیری با اشاره به وضعیت موزه آبادان بیان کرد: موزه آبادان یکی از دغدغه‌های جدی ماست و این شهر باید در حوزه تاریخ، جنگ، شهادت و فرهنگ، حافظه جمعی خود را حفظ کند. آبادان از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ارزشمندی برخوردار است و باید موزه‌ای متناسب با این جایگاه داشته باشد.

وی افزود: موزه آبادان در پی یک حادثه امنیتی و نظامی آسیب دید و پس از آن از نظر امنیتی از دسترس خارج شد. عملیات مرمت آغاز شده و استانداردسازی مخزن نگهداری اشیا نیز که باید مطابق معیارهای جهانی انجام می‌شد، به پایان رسیده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: در دوره مرمت، اشیای موزه باید به نقطه‌ای امن منتقل شوند و پس از پایان عملیات مرمت، به موزه بازگردند.

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت تجهیز و به‌روزرسانی موزه گفت: انتظار داریم شهرداری آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند برای ایجاد ویترین‌های نسل جدید و استقرار سیستم‌های نگهبانی و حفاظتی به‌روز همکاری کنند. وزارت میراث فرهنگی نیز در این زمینه کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری آبادان اظهار کرد: حتماً طرحی مدون برای گردشگری آبادان خواهیم داشت. بزرگ‌ترین فرصت این شهرستان، همسایگی با عراق است و باید از این ظرفیت برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برنامه‌های گردشگری سلامت گفت: در زمینه راه‌اندازی کشتی سلامت با دولت عراق به توافق رسیده‌ایم و نظام‌نامه گردشگری سلامت نیز روز گذشته به تصویب رسید. آبادان و خوزستان از قطب‌های گردشگری سلامت هستند و آبادان ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم این حوزه را دارد.

صالحی‌امیری همچنین از گفتگو درباره سرمایه‌گذاری مشترک عراقی‌ها در آبادان و خرمشهر خبر داد و افزود: مقرر شده است همایشی با محوریت این موضوع در آبادان و خرمشهر برگزار شود تا زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی و گردشگری فراهم شود.

وی درباره ساماندهی بافت تاریخی آبادان نیز گفت: این موضوع به بررسی‌های کارشناسی نیاز دارد. در زمینه مرمت اماکن تاریخی، قانون وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده است و وزارت میراث فرهنگی نمی‌تواند املاک متعلق به دیگران را رأساً مرمت کند. برای نمونه، شرکت نفت باید مسئولیت مرمت املاک متعلق به خود را بر عهده بگیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه از مصوبه دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای گردشگری خبر داد و اظهار کرد: برای تمامی کسب‌وکارهای گردشگری، ۶ ماه مهلت و استمهال در نظر گرفته شده است که این مصوبه به تصویب دولت رسیده و بخشودگی‌های مربوط نیز در چارچوب مصوبه اعمال می‌شود.

وی افزود: برای برخی کالاهای مورد نیاز تجهیز هتل‌ها، معافیت گمرکی با تعرفه صفر پیش‌بینی شده است که حتی جت‌اسکی و خودروهای مورد نیاز هتل‌ها را نیز شامل می‌شود. همچنین تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به گردشگری به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

صالحی‌امیری با اشاره به موضوع دژها و موانع موجود در این زمینه بیان کرد: در این زمینه، نیروهای مسلح مصوبه‌ای ابلاغ کرده‌اند و فرماندار به‌عنوان رئیس شورای تأمین می‌تواند موضوع را از طریق این ابلاغ پیگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار به مدیران استانی گفت: رئیس‌جمهور اختیارات خود را به استانداران تفویض کرده و وزیران نیز در همین مسیر اقدام کرده‌اند. وزارت میراث فرهنگی نیز ۵۶ اختیار را به مدیران کل استانی تفویض کرده است تا روند تصمیم‌گیری و اجرای امور تسهیل شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: برای مشاغل زودبازده و کسب‌وکارهای روستایی، از جمله طرح‌های بوم‌گردی، تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است. در صورت وجود تقاضا، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان و مدیرکل استان باید فهرست متقاضیان را تهیه و ارائه کنند.

صالحی‌امیری ادامه داد: نوع دوم تسهیلات از طریق صندوق توسعه با نرخ سود ۲۳ درصد ارائه می‌شود. نوع سوم نیز تسهیلات مبتنی بر اوراق بانک مرکزی است که برای پروژه‌های بزرگ پیش‌بینی شده است.