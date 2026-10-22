پارادوومیدانی روی دور مدال آوری؛ طلا و نقره پرتاب نیزه به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی امروز (پنجشنبه ۳۰ مهر) وارد روز چهارم شد. کاروان ایران امیدوار است امروز از حضور ورزشکارانش در رشته های مختلف پارادوومیدانی، پاراتیراندازی، پاراشنا و .... صاحب مدال های جدیدی شود.

این کاروان در سومین روز بازی های پاراآسیایی صاحب ۴ طلا، ۶ نقره و ۱۰ برنز شد و اینگونه با مجموع ۵۸ مدال شامل ۱۴ طلا، ۱۸ نقره و ۲۶ برنز و جایگاه هفتمی به کار خود پایان داد.

عملکرد نمایندگان ایران در چهارمین روز بازی های پاراآسیایی به این شرح است:

پاراشناگر ایران به فینال ۱۰۰ متر کرال پشت نرسید

در ماده ۱۰۰ متر کرال کلاس S۱۳ مسابقات پاراشنا، علی رشیدآبادی زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه را ثبت کرد اما فینالیست نشد. رشید آبادی روز گذشته در ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB۵ صاحب مدال برنز شد.

مدال طلا و نقره پرتاب نیزه به ایرانی ها رسید

در ادامه رقابت های پارادوومیدانی رقابت های پرتاب نیزه در کلاس F۳۳/F۳۴ برگزار شد. سعید افروز و محمد ابراهیم نمایندگان ایران در این روز از مسابقات بودند که به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شدند.

شهلا حدیدی در پارادوومیدانی نقره گرفت

نخستین مدال روز چهارم بازی های پاراآسیایی توسط شهلا حدیدی در رقابت‌های پرتاب دیسک کلاس F۵۴ زنان به دست آمد. الناز دارابیان، دیگر نماینده ایران در این ماده بود که چهارم شد.

ناکامی گلبال از صعود به فینال

در آغاز چهارمین روز بازی های پاراآسیایی، تیم ملی گلبال ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف چین رفت و برابر این تیم با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح هستند:

طلا

* آیلار جامی - پاراتکواندو

* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴

* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰

* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳

* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲

* عرفان بندری - پرتاب نیزه

* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو

* یاسین خسروی - پارادوومیدانی

* علیرضا زارع - پارادوومیدانی

* علی نوایی - پاراجودو

* علیرضا بخت - پاراتکواندو

* حامد حق شناس - پاراتکواندو

* سعید افروز - پارادوومیدانی پرتاب نیزه

نقره

* معصومه تورانی - پرتاب نیزه

* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰

* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* علی الفت نیا - پرش طول

* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری

* ابوالفضل ظریف - پاراشنا

* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی

* زهرا رحیمی - پاراتکواندو

* زینب مرادی - پارادوومیدانی

* آتنا محمدی ها - پارادوومیدانی

* علیرضا مختاری - پرتاب وزنه

* روح الله رستمی - پاراوزنه برداری

* محمدرضا خیرالله‌زاده - پاراجودو

* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی - دو ۱۰۰ متر

* ظفر ذاکر - پارادوومیدانی پرتاب نیزه

* فاطمه‌ زهرا امیریوسفی - پارادوومیدانی

* شهلا حدیدی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک

*محمد ابراهیم - پارادوومیدانی پرتاب نیزه

برنز

* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار

* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز

* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری

* مهدی برچلو - جودو

* موسی غلامی - پاراجودو

* محسن بختیار - پاراوزنه برداری

* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا

* علی مطلبی - پاراشنا

* رضا حاتمی - پارادوومیدانی

* پریماه تورانی - پاراتکواندو

* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو

* مریم عبدالله‌پور - پاراتکواندو

* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا

* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی

* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی

*کوثر قرایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک

* فائزه دیبایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک

* مهدی پوررهنما - پاراتکواندو

* مرضیه نصراللهی - پاراتکواندو

* امیرحسین نیمروزی - پاراجودو

*علی اصغر ابارقی - پاراوزنه برداری

* هاشم رستگاری - پارادوومیدانی دوی ۴۰۰ متر

* صادق بیت سیاح - پارادوومیدانی پرتاب وزنه

* علی رشید آبادی - پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه