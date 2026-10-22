احیای والیبال پایتخت تاریخ و تمدن با «پدیده»؛ آغاز ماموریت بزرگ

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-محمدرضا بهرامی صفت: پرونده حضور نمایندگان والیبال همدان در لیگ‌های کشوری پس از سال‌ها رخوت و رکود فصل گذشته با درخشش شاگردان پدیده ورق خورد. تیمی که چندین فصل متوالی در لیگ دسته دوم کشور چراغ این رشته دانشگاهی و پرطرفدار را در استان همدان روشن نگه داشته بود در نهایت با نمایشی بی‌نقص و برتری قاطع برابر تمام مدعیان بدون شکست جواز صعود به لیگ دسته اول کشور را کسب کرد تا پس از یک دهه چشم‌انتظاری والیبال همدان بار دیگر در این سطح نماینده‌ای داشته باشد.

مسیر تیم نوپای پدیده خالی از سنگلاخ نبود و مشکلات مالی و دغدغه‌های ساختاری تا جایی پیش رفت که پدیده در یک قدمی انحلال قرار گرفت اما با ورود دلسوزانه استاندار، همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ورود جدی اداره کل ورزش و جوانان و پیگیری هیئت والیبال استان همدان گره‌های کور باز شد و این تیم شایسته توانست خود را برای حضور در معرکه جدید مهیا کند.

رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال در فصل جدید با حضور ۳۲ تیم در قالب ۴ گروه ۸ تیمی برگزار خواهد شد و نماینده دیار الوند براساس قرعه‌کشی در گروه سوم این مسابقات جای گرفته است.

تیم والیبال پدیده همدان برای صعود به مراحل بالاتر باید به مصاف تیم‌های مدعی و صاحب‌نامی چون رعد پدافند تهران، گل‌گهر سیرجان، کریمه قم، امیرکبیر اراک، آریا قزوین، شهرداری رضوانشهر گیلان و راشین تفرش برود؛ گروهی فشرده و نفس‌گیر که عیار والیبالیست‌های همدانی را محک خواهد زد.

کادر فنی پدیده برای حضور پرقدرت در این دوره تمرکز اصلی خود را بر استفاده حداکثری از ظرفیت استعدادهای بومی قرار داده و در کنار آنها، با جذب چند مهره باتجربه غیربومی تیمی هماهنگ و با انگیزه را روانه میدان کرده است.

براساس برنامه اعلامی سوت آغاز رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال از روز جمعه اول آبان ماه به صدا در می‌آید و تیم پدیده همدان در نخستین گام در دیداری دشوار و حساس مهمان تیم رعد پدافند تهران خواهد بود تا نخستین امتیازات فصل جدید را در پایتخت جست‌وجو کند.

«پدیده» با ترکیبی از تجربه و انگیزه به جنگ مدعیان لیگ دسته اول می‌رود

رامبد صداقت مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت این تیم در آستانه ورود به کارزار لیگ دسته اول والیبال کشور، اظهار کرد: پس از روزهای پر فراز و نشیبی که پشت سر گذاشتیم و با حمایتی که از سوی مسئولان ارشد استان و جامعه ورزش انجام شد امروز با خیالی آسوده‌تر و انگیزه‌ای دوچندان در آستانه رقابت‌های لیگ دسته اول قرار داریم مسابقاتی که به لطف همدلی مجموعه باشگاه و کادر فنی با آمادگی کامل وارد آن خواهیم شد.

وی با اشاره به سیاست‌های بسته شده در ساختار فنی تیم برای فصل جدید گفت: امسال یک تیم قدرتمند و توانمند را با تلفیقی هوشمندانه از بازیکنان مستعد و بومی استان همدان و چند مهره کلیدی و باتجربه غیربومی راهی رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال کشور کرده‌ایم تا بتوانیم تعادل مطلوبی میان جوانی، انرژی و تجربه میدان داری ایجاد کنیم و خوشبختانه تمرینات منظم، فشرده و با کیفیتی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان از نظر روحی و بدنی در شرایط ایده‌آلی به سر می‌برند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده همدان با تاکید بر اینکه نگاه مدیریت و کادر فنی فراتر از یک حضور صرف و زنگ تفریح بودن در مسابقات است، تصریح کرد: با توجه به سطح بالای مسابقات و حضور ۳۲ تیم مدعی در ۴ گروه کار سختی در پیش داریم اما مجموعه پدیده با هدف دفاع از اعتبار والیبال همدان قدم به این عرصه گذاشته است.

صداقت در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم حمایت‌های جامعه ورزش، تلاش شبانه‌روزی کادر فنی، همت بازیکنان و کسب نتایج درخشان در این مرحله فشرده بتوانیم جواز صعود به دور بعدی این رقابت‌ها را کسب کنیم و نماینده شایسته‌ای برای استان همدان باشیم و دل هواداران و ورزش دوستان دیار الوند را شاد کنیم.

با غیرت و تعصب وارد میدان می‌شویم

وحید صالحی کاپیتان با اخلاق و باتجربه تیم والیبال پدیده همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط روحی و فنی بازیکنان در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، اظهار کرد: خوشبختانه پس از پشت سر گذاشتن یک دوره تمرینی منظم، پرفشار و هدفمند بازیکنان به مرز آمادگی مطلوبی رسیده‌اند و انگیزه، همدلی و رفاقت فوق‌العاده‌ای میان بچه‌ها حاکم است و همه برای یک هدف مشترک و دفاع از نام و اعتبار والیبال استان هم‌پیمان شده‌اند.

وی با اشاره به سختی‌های حضور در لیگ دسته اول و تقابل با حریفان سرسخت تصریح کرد: تمام بازیکنان با تمام وجود، غیرت و تعصب مثال زدنی از همین هفته نخست به میدان می‌روند تا بهترین نتایج ممکن را برای تیم رقم بزنند و هیچ حریفی را دست‌کم نخواهیم گرفت و از همان گام اول برابر رعد پدافند تهران با روحیه جنگندگی کامل برای کسب پیروزی و شادی دل مردم همدان مبارزه می‌کنیم.

کاپیتان تیم والیبال پدیده همدان به پتانسیل بالای بازیکنان جوان و با تجربه تیم اشاره کرد و افزود: ترکیبی که برای این فصل دور هم جمع شدند تشنه موفقیت هستند و ایمان داریم با حمایت همه جانبه مسئولان، پیشکسوتان و مردم ورزش دوست دیار الوند می‌توانیم شگفتی‌ساز این دوره از مسابقات باشیم.

صالحی در پایان با تاکید بر ماموریت مهم تیم والیبال پدیده در رقابت‌های کشوری خاطرنشان کرد: امیدواریم با دعای خیر هواداران و کسب بهترین نتایج در دیدارهای پیش رو پرچم پرافتخار ورزش همدان و رشته والیبال را در کشور بالا ببریم و پس از سال‌ها دور جایگاه واقعی والیبال این دیار را در سطح ملی تثبیت کنیم.

«پدیده» پیشانی و آبروی والیبال همدان است

حمید بادامی نجات رئیس هیئت والیبال استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند حمایت همه جانبه از تیم والیبال پدیده همدان در آستانه ورود به رقابت‌های لیگ دسته اول کشور، اظهار کرد: هیئت والیبال استان همدان از نخستین روزهای شکل‌گیری این دغدغه با تمام توان و بهره گیری از تمامی امکانات و زیرساخت‌های موجود پای کار آمده و تلاش کرده تا شرایط بهینه‌ای را برای تمرینات و آماده‌سازی این تیم فراهم کند به گونه‌ای که امروز تمامی سالن‌ها و امکانات سخت افزاری هیئت با نگاه حمایتی در اختیار این نماینده شایسته قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اهمیت حل چالش‌های مالی و پشتیبانی از باشگاه‌ها در سطح ملی افزود: با توجه به سنگینی هزینه‌ها در لیگ دسته اول کشور و ضرورت پشتوانه مالی مطمئن برای تیم داری حرفه‌ای هیئت والیبال استان رایزنی‌های گسترده‌ای را انجام داد و خوشبختانه موفق شد چندین حامی مالی و اسپانسر توانمند را برای حمایت از تیم پدیده جذب کند تا دغدغه‌های مالی مجموعه به حداقل برسد و بازیکنان و کادر فنی با آرامش خاطر کامل روی مسابقات تمرکز کنند.

رئیس هیئت والیبال استان همدان با اشاره به جایگاه ویژه تیم پدیده در نقشه والیبال استان تصریح کرد: تیم پدیده همدان در واقع پیشانی والیبال همدان محسوب می‌شود و عیار و اعتبار این رشته ریشه‌دار در سطح کشور است و به همین دلیل صعود این تیم به لیگ دسته اول نه تنها یک موفقیت ورزشی بلکه یک ضرورت برای احیای جایگاه واقعی والیبال دیار الوند به شمار می‌رود.

بادامی نجات در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه ورزش استان و هیئت والیبال با همدلی و هم‌افزایی شکل گرفته لحظه‌ای نماینده همدان را تنها نخواهند گذاشت و امیدواریم با غیرت بازیکنان و درایت کادر فنی در مسابقات پیش رو شاهد درخشش پدیده و به اهتزاز درآمدن پرچم پرافتخار استان همدان در سطح کشور باشیم.

«پدیده» نماد اراده و پتانسیل بالای والیبال همدان است

علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پر قدرت تیم والیبال پدیده همدان در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، اظهار کرد: توسعه ورزش قهرمانی و حمایت همه جانبه از تیم‌هایی که با دست خالی اما با غیرت و تعصب از نام استان در میادین ملی دفاع می‌کنند همواره یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دستگاه ورزش استان بوده است و در این راستا از هیچ تلاشی برای پشتیبانی از نماینده شایسته والیبال همدان دریغ نکرده‌ایم.

وی با اشاره به روزهای پر فراز و نشیب و چالش‌های پیش روی تیم پدیده همدان در ماه‌های گذشته افزود: تیم پدیده همدان پس از سال‌ها دوری استان از سطح اول والیبال کشور فصل گذشته با اقتدار سهمیه حضور در لیگ دسته اول کشور را کسب کرد و اگرچه در مقطعی با موانع و دغدغه‌های ساختاری و مالی مواجه شد اما با ورود به موقع استانداری، مجمع نمایندگان، همراهی اداره کل ورزش و جوانان و پیگیری‌های مستمر هیئت والیبال گره‌ها باز شد تا امروز شاهد آمادگی این تیم برای حضور در مسابقات کشوری باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تمجید از ترکیب بومی و غیربومی تیم پدیده تصریح کرد: حضور تلفیقی از جوانان مستعد بومی و بازیکنان با تجربه در این تیم نشان‌دهنده نگاه اصولی و برنامه‌ریزی‌شده مدیریت باشگاه است که قطعا می‌تواند پشتوانه سازی بسیار خوبی برای آینده والیبال استان به شمار رود چراکه اعتقاد داریم میدان دادن به نیروهای مستعد بومی موتور محرک ورزش قهرمانی همدان است.

حقیقی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تا پایان مسیر مسابقات در کنار باشگاه پدیده خواهد بود و امیدواریم با همت بازیکنان، درایت کادر فنی و حمایت گرم هواداران این نماینده شایسته بتواند با کسب نتایج درخشان در لیگ دسته اول پرچم پرافتخار استان همدان را به اهتزاز درآورد و دل مردم ورزش دوست دیار الوند را شاد کند.

گفتنی است حضور پدیده همدان در لیگ دسته اول والیبال کشور پس از سال‌ها غیبت نمایندگان استان در این سطح فرصتی مهم برای بازگشت والیبال همدان به جایگاه شایسته خود به شمار می‌رود؛ فرصتی که تداوم آن به حمایت پایدار از تیم، برنامه‌ریزی منسجم و همراهی جامعه ورزش استان نیاز دارد. نماینده همدان از نخستین هفته رقابت‌ها لیگ دسته اول والیبال برای کسب نتیجه و صعود به دور بعد تلاش خواهد کرد و نگاه هواداران نیز به عملکرد این تیم در گروه سوم دوخته شده است؛ تیمی که حالا باید در میدان مسابقه امیدها و حمایت‌های شکل‌گرفته را به نتیجه‌ای شایسته تبدیل کند.