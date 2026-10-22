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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۹

سازش در ۴۸ درصد پرونده‌های سایبری پلیس فتا ایلام

سازش در ۴۸ درصد پرونده‌های سایبری پلیس فتا ایلام

ایلام - فرمانده انتظامی استان ایلام از ختم ۴۸ درصد پرونده‌های سایبری واصله به پلیس فتا استان در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به صلح و سازش و جلب رضایت شکات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار روح‌اله گراوندی اظهار داشت: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، با همکاری مطلوب مراجع قضائی استان و اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا، ۴۸ درصد پرونده‌های سایبری با موضوعات مختلف به صلح و سازش و رضایت شکات منجر شده است.

وی افزود: کلاهبرداری اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی، بیشترین فراوانی را در میان پرونده‌های واصله به پلیس فتا استان داشته‌اند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تأکید بر اهمیت پیشگیری از جرائم سایبری، از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام در حوزه‌های مختلف فضای مجازی، از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا مشورت کنند تا با بهره‌گیری از راهنمایی‌های تخصصی، از گرفتار شدن در دام مجرمان سایبری و تحمیل خسارت‌های احتمالی پیشگیری شود.

کد مطلب 6986014

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