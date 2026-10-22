عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ۹۳۵۲ میلیارد تومان تسهیلات مصوب سفر خرداد سال گذشته رئیس‌جمهور به استان، تاکنون تنها ۲۶.۸ درصد از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به توافق‌های جدید با شبکه بانکی افزود: مقرر شد بانک‌ها تا پایان آبان‌ماه ۲۰ درصد دیگر از این منابع را آزاد کنند تا روند اجرای طرح‌های اقتصادی و زیرساختی استان شتاب بگیرد.

این مسئول با تاکید بر فاصله زیاد با شرایط ایده‌آل تصریح کرد: هرچند پرداخت‌ها در حال انجام است، اما سرعت فعلی پاسخگوی نیاز استان نیست و لازم است بانک‌ها با جدیت بیشتری منابع را تخصیص دهند.

میرزاد در پایان خاطرنشان کرد: تسریع در این پرداخت‌ها نقش کلیدی در رونق تولید، حفظ اشتغال و تکمیل پروژه‌های عمرانی دارد و دستگاه‌های نظارتی عملکرد بانک‌ها را به طور مستمر رصد خواهند کرد.