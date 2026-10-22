میترا چین‌سری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازگشت به فوتسال ایران اظهار داشت: حضور در فوتسال خارج از کشور تجربه ارزشمندی بود، پیشرفتی که فوتسال ایران دارد به من کمک کرد که شرایط خوبی را تجربه کنم.

وی افزود: پس از بازگشت به ایران پیشنهادات خوبی داشتم که ترجیح خودم فعالیت در اصفهان بود، باشگاه و شرکت پالایش نفت رویکرد تمام بومی داشت.

چین‌سری تصریح کرد: تصمیم ما همین بود اما با توجه به این که ۲ تیم لیگ برتری در اصفهان داریم و بازیکنانی که تجربه حضور در لیگ برتر را داشته باشند به اندازه‌ای نبودند که هر دو تیم به صورت کامل ترکیب بومی در اختیار داشته باشند، مجبور شدیم از ۲، ۳ بازیکن غیربومی استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتسال پالایش‌نفت اصفهان گفت: بعضی از بازیکنان اصفهانی هم تجریح دادند فوتسال خود را خارج از این شهر ادامه دهند، ۴۰ بازیکن را مورد ارزیابی قرار دادیم اما تست‌گیری عمومی نداشتیم.

وی ادامه داد: دروازه‌بان‌های خوبی در اصفهان داشتیم و در اولین قدم آن‌ها را جذب کردیم، در سایر خطوط چند بازیکن جوان جذب کردیم و در هر پست یک بازیکن ملی‌پوش به تیم اضافه کردیم.

وی در خصوص تقابل با پیشتازان خرم‌آباد در هفته نخست لیگ برتر گفت: این تیم را از فصل قبل می‌شناسم، تازه به لیگ اضافه شده است اما نمی‌دانم چه تغییراتی داشته است، اگر همان تیم باشد، سخت و جنگنده هستند.

چین‌سری در خصوص چشم‌انداز پالایش نفت اصفهان گفت: تغییرات زیادی در کادر و بازیکنان داشتیم، شاید ۳۰ درصد تیم فصل گذشته حفظ شده است که بازیکنان متعهدی هستند و خیلی به ما کمک خواهند کرد.

سرمربی تیم پالایش نفت اصفهان در پایان گفت: سعی می‌کنیم روز به روز پیشرفت کنیم و می‌خواهیم نشان دهیم اگر به بازیکنان اصفهانی اعتماد شود، حرف برای گفتن داریم، مسابقات ۲ گروه است، آرام آرام پیش می‌رویم و به صعود از گروه هم فکر می‌کنیم اما پیش‌بینی جایگاه آخر فصل در حال حاضر سخت است.