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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۹

چین سری: به صعود از گروه فکر می‌کنیم

چین سری: به صعود از گروه فکر می‌کنیم

اصفهان- سرمربی تیم فوتسال زنان پالایش نفت اصفهان گفت: آرام آرام پیش می‌رویم و به صعود از گروه هم فکر می‌کنیم اما پیش‌بینی جایگاه آخر فصل در حال حاضر سخت است.

میترا چین‌سری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازگشت به فوتسال ایران اظهار داشت: حضور در فوتسال خارج از کشور تجربه ارزشمندی بود، پیشرفتی که فوتسال ایران دارد به من کمک کرد که شرایط خوبی را تجربه کنم.

وی افزود: پس از بازگشت به ایران پیشنهادات خوبی داشتم که ترجیح خودم فعالیت در اصفهان بود، باشگاه و شرکت پالایش نفت رویکرد تمام بومی داشت.

چین‌سری تصریح کرد: تصمیم ما همین بود اما با توجه به این که ۲ تیم لیگ برتری در اصفهان داریم و بازیکنانی که تجربه حضور در لیگ برتر را داشته باشند به اندازه‌ای نبودند که هر دو تیم به صورت کامل ترکیب بومی در اختیار داشته باشند، مجبور شدیم از ۲، ۳ بازیکن غیربومی استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتسال پالایش‌نفت اصفهان گفت: بعضی از بازیکنان اصفهانی هم تجریح دادند فوتسال خود را خارج از این شهر ادامه دهند، ۴۰ بازیکن را مورد ارزیابی قرار دادیم اما تست‌گیری عمومی نداشتیم.

وی ادامه داد: دروازه‌بان‌های خوبی در اصفهان داشتیم و در اولین قدم آن‌ها را جذب کردیم، در سایر خطوط چند بازیکن جوان جذب کردیم و در هر پست یک بازیکن ملی‌پوش به تیم اضافه کردیم.

وی در خصوص تقابل با پیشتازان خرم‌آباد در هفته نخست لیگ برتر گفت: این تیم را از فصل قبل می‌شناسم، تازه به لیگ اضافه شده است اما نمی‌دانم چه تغییراتی داشته است، اگر همان تیم باشد، سخت و جنگنده هستند.

چین‌سری در خصوص چشم‌انداز پالایش نفت اصفهان گفت: تغییرات زیادی در کادر و بازیکنان داشتیم، شاید ۳۰ درصد تیم فصل گذشته حفظ شده است که بازیکنان متعهدی هستند و خیلی به ما کمک خواهند کرد.

سرمربی تیم پالایش نفت اصفهان در پایان گفت: سعی می‌کنیم روز به روز پیشرفت کنیم و می‌خواهیم نشان دهیم اگر به بازیکنان اصفهانی اعتماد شود، حرف برای گفتن داریم، مسابقات ۲ گروه است، آرام آرام پیش می‌رویم و به صعود از گروه هم فکر می‌کنیم اما پیش‌بینی جایگاه آخر فصل در حال حاضر سخت است.

کد مطلب 6986028

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