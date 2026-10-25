نسل جدید فوتسال دختران ایران در مسیر داکار

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ از ۹ تا ۲۳ آبان‌ به میزبانی داکار پایتخت سنگال برگزار می‌شود و تیم ملی فوتسال دختران جوان ایران با هدایت فاطمه شریف در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

تیم ملی فوتسال دختران جوان ایران با ترکیب ۱۰ بازیکن روز سه شنبه ۵ آبان راهی داکار می‌شود.

حدیث یاری ملی‌پوش فوتسال دختران ایران به همراه بنیامین فرجی ستاره تنیس روی میز به‌عنوان پرچمداران کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ انتخاب شدند.

مسابقات فوتسال دختران المپیک جوانان با حضور هشت تیم برگزار می‌شود که در دو گروه چهار تیمی قرار گرفته‌اند.

گروه‌بندی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

*گروه اول: سنگال، فیجی، کلمبیا و اوکراین

*گروه دوم: ایتالیا، کامرون، کاستاریکا و ایران

شاگردان فاطمه شریف در مرحله مقدماتی این مسابقات روز یکشنبه ۱۰ آبان به مصاف کاستاریکا می‌روند، سه‌شنبه ۱۲ آبان با کامرون دیدار می‌کنند و پنجشنبه ۱۴ آبان در آخرین بازی مرحله گروهی برابر ایتالیا قرار خواهند گرفت.

تیم ملی فوتسال دختران ایران در حالی آماده حضور در این رویداد می‌شود که آخرین حضور این تیم در یک رقابت مهم بین‌المللی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ جایی که دختران فوتسالیست ایران با عملکردی موفق عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آوردند. حالا این تیم پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی جوانان برای نخستین بار حضور در المپیک جوانان را تجربه می‌کند و به دنبال ثبت عملکردی قابل‌توجه در این میدان بین‌المللی است.