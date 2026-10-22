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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

نفت برنت از ۱۱۱ دلار عبور کرد

نفت برنت از ۱۱۱ دلار عبور کرد

قیمت نفت خام برنت در معاملات مربوط به قرارداد دسامبر ۲۰۲۶ با رشد ۲.۲۱ درصدی به ۱۱۱ دلار و ۲۳ سنت در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های وب‌سایت تحلیلی اویل‌پرایس، قیمت هر بشکه نفت خام برنت در ساعت ۰۰:۴۵ بامداد روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ به وقت مرکزی آمریکا، با افزایش ۲ دلار و ۴۱ سنتی نسبت به قیمت مبنا، به ۱۱۱ دلار و ۲۳ سنت رسید.

نمودار معاملات نشان می‌دهد قیمت نفت برنت در روزهای اخیر روندی پرنوسان داشته و پس از تجربه افت‌وخیزهای متعدد، بار دیگر به محدوده ۱۱۱ دلار نزدیک شده است.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت از جمله عوامل مؤثر بر رشد اخیر قیمت‌ها در بازار جهانی انرژی عنوان شده‌اند.

کد مطلب 6986055
طیبه بیات

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