نفت برنت از ۱۱۱ دلار عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های وب‌سایت تحلیلی اویل‌پرایس، قیمت هر بشکه نفت خام برنت در ساعت ۰۰:۴۵ بامداد روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ به وقت مرکزی آمریکا، با افزایش ۲ دلار و ۴۱ سنتی نسبت به قیمت مبنا، به ۱۱۱ دلار و ۲۳ سنت رسید.

نمودار معاملات نشان می‌دهد قیمت نفت برنت در روزهای اخیر روندی پرنوسان داشته و پس از تجربه افت‌وخیزهای متعدد، بار دیگر به محدوده ۱۱۱ دلار نزدیک شده است.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت از جمله عوامل مؤثر بر رشد اخیر قیمت‌ها در بازار جهانی انرژی عنوان شده‌اند.