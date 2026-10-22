به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت در جلسه هیئت وزیران در روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه سال جاری را نقطه عطفی در سامان‌دهی و انسجام‌بخشی به حکمرانی این حوزه دانست و گفت: این دستاورد حاصل پیگیری‌های مستمر، بررسی‌های تخصصی و اهتمام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به توسعه گردشگری سلامت است و می‌تواند با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های کشور و تحقق اهداف قانونی در زمینه جذب گردشگر و کسب درآمدهای ارزی را فراهم کند.

وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت در جلسه هیئت وزیران اظهار کرد: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور، جذب ۱۵ میلیون گردشگر به‌عنوان یکی از اهداف کلان توسعه گردشگری مورد توجه قرار گرفته است و گردشگری سلامت، به‌واسطه ظرفیت‌های پزشکی، درمانی و خدماتی کشور، یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در تحقق این هدف و افزایش درآمدهای ارزی محسوب می‌شود.

محسنی‌بندپی افزود: دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، مستلزم برخورداری از ساختاری منسجم، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و چارچوب‌های حقوقی و اجرایی روشن است. تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت نیز در همین راستا و با هدف تقویت بنیان‌های قانونی و نظام‌مند کردن حکمرانی این حوزه به سرانجام رسیده است.

وی با اشاره به روند تدوین و تصویب این آیین‌نامه تصریح کرد: این دستاورد حاصل بیش از یک دهه پیگیری و دو سال برگزاری جلسات مستمر و انجام بررسی‌های کارشناسی تخصصی است؛ فرایندی که با هدف ایجاد انسجام در سیاست‌گذاری، تعیین چارچوب‌های اجرایی و ساختارمند کردن نظام حکمرانی گردشگری سلامت دنبال شد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با تأکید بر نقش مدیریت عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیشبرد سیاست‌های توسعه گردشگری گفت: اهتمام و حمایت‌های سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیگیری اولویت‌های توسعه‌ای این حوزه، بستری مؤثر برای پیشبرد اقدامات بین‌بخشی و تقویت جایگاه گردشگری سلامت در سیاست‌گذاری‌های کشور فراهم کرده است. تصویب این آیین‌نامه را می‌توان یکی از گام‌های مهم در مسیر تحقق رویکردهای توسعه‌محور وزارتخانه در این بخش دانست.

وی با اشاره به مفاد ماده ۳ آیین‌نامه و تغییرات صورت‌گرفته در ترکیب شورای راهبری گردشگری سلامت خاطرنشان کرد: اضافه شدن هلدینگ تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به ترکیب این شورا، زمینه مشارکت گسترده‌تر ظرفیت‌های اقتصادی، اجرایی و رسانه‌ای کشور را در فرایند توسعه گردشگری سلامت فراهم می‌کند.

محسنی‌بندپی ادامه داد: گردشگری سلامت حوزه‌ای میان‌بخشی است و توسعه آن به همکاری هماهنگ دستگاه‌های متولی گردشگری، سلامت، امور اقتصادی، بیمه و سایر بخش‌های مرتبط نیاز دارد. تقویت این هماهنگی می‌تواند به شفاف‌تر شدن مسئولیت‌ها، تسهیل فرایندهای اجرایی، ارتقای کیفیت خدمات و معرفی مؤثرتر ظرفیت‌های درمانی کشور در بازارهای هدف بین‌المللی کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری سلامت در اقتصاد ملی اظهار کرد: توسعه این بخش، علاوه بر کمک به افزایش ورود گردشگران خارجی، می‌تواند در تقویت ارزآوری، ایجاد اشتغال، رونق فعالیت‌های مرتبط و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران نقش‌آفرین باشد. از این منظر، اجرای مؤثر تکالیف قانونی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای فعالیت منسجم دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی، ضرورتی راهبردی به شمار می‌رود.

محسنی‌بندپی در پایان خاطرنشان کرد: تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت، گامی مهم در مسیر ایجاد انسجام نهادی و تقویت چارچوب حکمرانی این حوزه است. امید می‌رود با اجرای دقیق مفاد آیین‌نامه، همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعال بخش خصوصی، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشور در گردشگری سلامت و تحقق اهداف قانونی توسعه گردشگری و کسب درآمدهای ارزی فراهم شود.