مدال نقره جهان برای پسر بوکس ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ار روابط عمومی فدراسیون بوکس، محمدصالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس جوانان کشورمان، در دیدار فینال رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۱۹ سال در شهر بودوا مونته‌نگرو، مقابل سهراب رحمت‌الله‌یف از ازبکستان قرار گرفت و با وجود نمایش شایسته، با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ شکست خورد و به مدال نقره جهان دست یافت.

مصباحی که پیش از این عنوان قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان را به دست آورده بود، با پیروزی‌های ارزشمند در مسیر مسابقات به دیدار نهایی رقابت‌های جهانی راه یافت و برای کسب نخستین مدال طلای تاریخ بوکس ایران در این رقابت‌ها روی رینگ رفت.

در سوی مقابل، رحمت‌الله‌یف ازبکستانی نیز یکی از بوکسورهای مطرح این دوره از مسابقات بود و پیش از حضور در فینال، سابقه کسب مدال طلای آسیایی و مدال نقره بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ را در کارنامه داشت.

فینال وزن ۷۵ کیلوگرم در نهایت با رقابتی نزدیک و پایاپای همراه شد و بوکسور ازبکستانی با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید تا مصباحی با شایستگی روی سکوی نایب‌قهرمانی جهان قرار بگیرد و مدال ارزشمند نقره رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۱۹ سال را برای بوکس ایران به ارمغان بیاورد.

این مدال، دستاوردی مهم برای بوکس ایران در رقابت‌های جهانی جوانان محسوب می‌شود و نام محمدصالح مصباحی را در تاریخ بوکس کشورمان به ثبت رساند.

گفتنی است تیم ملی ازبکستان با حضور شش نماینده در دیدارهای فینال این دوره از رقابت‌ها، یکی از تیم‌های موفق مسابقات قهرمانی جهان زیر ۱۹ سال بود.

هدایت تیم ملی برعهده رضا مهدی‌پور است و مرتضی سپهوند و ایمان طیبی نیز به عنوان مربیان تیم ملی هستند.