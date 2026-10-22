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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

زنجان میزبان دبیرخانه کشوری سواد تربیتی والدین شد

زنجان میزبان دبیرخانه کشوری سواد تربیتی والدین شد

زنجان- معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان از استقرار دبیرخانه کشوری سواد تربیتی والدین در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز فتحی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت دوره ابتدایی در شکل‌گیری شخصیت و مهارت‌های دانش‌آموزان اظهار کرد: آموزش ابتدایی زیربنای نظام تعلیم و تربیت است و توجه به این دوره، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش دارد.

وی با بیان اینکه استان زنجان در شاخص‌های آموزشی دوره ابتدایی جایگاه مطلوبی در کشور دارد، افزود: بر اساس داده‌های رصدشده، نرخ پوشش تحصیلی واقعی دانش‌آموزان ابتدایی در استان ۹۹.۲۵ درصد و نرخ ماندگاری ۹۹.۲۹ درصد است. همچنین استان در نرخ گذر با ۹۶.۶۵ درصد جزو استان‌های برتر کشور قرار دارد.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: زنجان در نرخ فارغ‌التحصیلی دوره ابتدایی رتبه سوم کشور را کسب کرده و از نظر نسبت اتلاف تحصیلی جزو شش استان برتر و در میانگین طول تحصیل دوره ابتدایی در رتبه هشتم کشور قرار دارد.

فتحی با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی تنها به تأمین فضای آموزشی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که همه دانش‌آموزان، فارغ از محل زندگی و شرایط خانوادگی، از آموزش باکیفیت و فرصت‌های یادگیری متناسب با نیازهای خود برخوردار باشند.

خانواده‌ها نقش مهم‌تری در تربیت و یادگیری دانش‌آموزان دارند

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه کشوری سواد تربیتی والدین در استان زنجان گفت: این دبیرخانه یک مسئولیت ملی برای توانمندسازی خانواده‌ها و تقویت نقش والدین در فرآیند رشد، تربیت و یادگیری دانش‌آموزان است.

فتحی افزود: در شرایط کنونی و با گسترش نقش رسانه‌ها در زندگی کودکان، خانواده‌ها بیش از گذشته در شکل‌گیری نگرش‌ها، عادت‌های یادگیری و رفتارهای اجتماعی فرزندان نقش دارند. بنابراین، والدین باید از دانش و مهارت لازم برای هدایت و حمایت از فرزندان خود برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه بسیاری از عادت‌های یادگیری، احساس امنیت، خودباوری و مسئولیت‌پذیری کودکان در محیط خانواده شکل می‌گیرد، اظهار کرد: نگرش دانش‌آموز به مدرسه، شناخت آسیب‌های اجتماعی و کیفیت تعاملات فردی و اجتماعی او نیز تحت تأثیر محیط خانواده قرار دارد.

معاون آموزش ابتدایی استان زنجان با اشاره به اهداف این دبیرخانه بیان کرد: ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های تربیتی والدین، تقویت نقش خانواده در یادگیری دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از محورهای اصلی فعالیت دبیرخانه است.

فتحی ادامه داد: فقر آموزشی نیز می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی باشد؛ ازاین‌رو، توانمندسازی خانواده‌ها و فراهم کردن فرصت‌های یادگیری باکیفیت برای کودکان، بخشی از تلاش برای تحقق عدالت آموزشی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تدوین محتوای تربیتی متناسب با دوره ابتدایی گفت: در این برنامه، نیازهای دانش‌آموزان در سه گروه پایه‌های اول و دوم، سوم و چهارم، و پنجم و ششم مورد توجه قرار گرفته است.

فتحی افزود: در پایه‌های اول و دوم، امنیت عاطفی، سازگاری با محیط مدرسه و شکل‌گیری عادت‌های مثبت مانند ادب و نظم اهمیت دارد. در پایه‌های سوم و چهارم، مسئولیت‌پذیری و همدلی و در پایه‌های پنجم و ششم، تقویت هویت، استقلال و توانایی تصمیم‌گیری مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به ضرورت همکاری نهادهای تخصصی در این زمینه اظهار کرد: چرخه فعالیت دبیرخانه شامل نیازسنجی خانواده‌ها، طراحی و اعتبارسنجی محتوا، اجرای برنامه‌های آموزشی و ارزیابی نتایج خواهد بود.

وی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، اداره‌کل بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها و صداوسیما را از جمله شرکای راهبردی این دبیرخانه برشمرد و گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند در تولید محتوای علمی، شناسایی خانواده‌های نیازمند حمایت، معرفی متخصصان و برگزاری برنامه‌های آموزشی مشارکت کنند.

فتحی همچنین از همکاری استان‌های قزوین و گیلان در فعالیت‌های دبیرخانه خبر داد و افزود: ایجاد شبکه ملی سواد تربیتی والدین، زمینه تبادل تجربیات استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی در سراسر کشور را فراهم می‌کند.

اجرای زیست‌بوم جدید یادگیری در پنج مدرسه استان

فتحی با تأکید بر نقش فعالیت‌های عملی در یادگیری دانش‌آموزان بیان کرد: در زیست‌بوم جدید، رویدادها و پودمان‌های آموزشی متناسب با تقویم مدرسه طراحی می‌شوند تا دانش‌آموزان علاوه بر یادگیری مفاهیم درسی، مهارت‌های زندگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را نیز تجربه کنند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از فعالیت‌های اجراشده در مدارس افزود: حضور دانش‌آموزان در محیط روستا و مشارکت در فعالیت‌هایی مانند کاشت و مراقبت از گیاه، فرصت مناسبی برای یادگیری مفاهیم علمی، مسئولیت‌پذیری و حفاظت از محیط زیست فراهم می‌کند.

معاون آموزش ابتدایی استان زنجان گفت: ارزیابی در این طرح بر توانمندی دانش‌آموزان در حل مسئله و به‌کارگیری آموخته‌ها متمرکز است. مستندسازی فعالیت‌ها و بررسی مراحل یادگیری نیز امکان شناسایی میزان پیشرفت دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

فتحی با اشاره به نقش خانواده و جامعه در اجرای زیست‌بوم جدید یادگیری خاطرنشان کرد: مشارکت نهادهای فرهنگی، شهرداری، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند فرصت‌های یادگیری متنوع‌تری را برای دانش‌آموزان فراهم کند.

وی در پایان تأکید کرد: با همکاری خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای علمی و فرهنگی، می‌توان زمینه تحقق محیط‌های یادگیری باکیفیت و بانشاط را فراهم کرد؛ محیط‌هایی که دانش‌آموزان در آن علاوه بر یادگیری مفاهیم درسی، مهارت‌های زندگی، مسئولیت‌پذیری و توانایی تعامل اجتماعی را نیز کسب کنند.

کد مطلب 6986089

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