زنجان میزبان دبیرخانه کشوری سواد تربیتی والدین شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز فتحی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت دوره ابتدایی در شکل‌گیری شخصیت و مهارت‌های دانش‌آموزان اظهار کرد: آموزش ابتدایی زیربنای نظام تعلیم و تربیت است و توجه به این دوره، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش دارد.

وی با بیان اینکه استان زنجان در شاخص‌های آموزشی دوره ابتدایی جایگاه مطلوبی در کشور دارد، افزود: بر اساس داده‌های رصدشده، نرخ پوشش تحصیلی واقعی دانش‌آموزان ابتدایی در استان ۹۹.۲۵ درصد و نرخ ماندگاری ۹۹.۲۹ درصد است. همچنین استان در نرخ گذر با ۹۶.۶۵ درصد جزو استان‌های برتر کشور قرار دارد.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: زنجان در نرخ فارغ‌التحصیلی دوره ابتدایی رتبه سوم کشور را کسب کرده و از نظر نسبت اتلاف تحصیلی جزو شش استان برتر و در میانگین طول تحصیل دوره ابتدایی در رتبه هشتم کشور قرار دارد.

فتحی با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی تنها به تأمین فضای آموزشی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که همه دانش‌آموزان، فارغ از محل زندگی و شرایط خانوادگی، از آموزش باکیفیت و فرصت‌های یادگیری متناسب با نیازهای خود برخوردار باشند.

خانواده‌ها نقش مهم‌تری در تربیت و یادگیری دانش‌آموزان دارند

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه کشوری سواد تربیتی والدین در استان زنجان گفت: این دبیرخانه یک مسئولیت ملی برای توانمندسازی خانواده‌ها و تقویت نقش والدین در فرآیند رشد، تربیت و یادگیری دانش‌آموزان است.

فتحی افزود: در شرایط کنونی و با گسترش نقش رسانه‌ها در زندگی کودکان، خانواده‌ها بیش از گذشته در شکل‌گیری نگرش‌ها، عادت‌های یادگیری و رفتارهای اجتماعی فرزندان نقش دارند. بنابراین، والدین باید از دانش و مهارت لازم برای هدایت و حمایت از فرزندان خود برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه بسیاری از عادت‌های یادگیری، احساس امنیت، خودباوری و مسئولیت‌پذیری کودکان در محیط خانواده شکل می‌گیرد، اظهار کرد: نگرش دانش‌آموز به مدرسه، شناخت آسیب‌های اجتماعی و کیفیت تعاملات فردی و اجتماعی او نیز تحت تأثیر محیط خانواده قرار دارد.

معاون آموزش ابتدایی استان زنجان با اشاره به اهداف این دبیرخانه بیان کرد: ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های تربیتی والدین، تقویت نقش خانواده در یادگیری دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از محورهای اصلی فعالیت دبیرخانه است.

فتحی ادامه داد: فقر آموزشی نیز می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی باشد؛ ازاین‌رو، توانمندسازی خانواده‌ها و فراهم کردن فرصت‌های یادگیری باکیفیت برای کودکان، بخشی از تلاش برای تحقق عدالت آموزشی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تدوین محتوای تربیتی متناسب با دوره ابتدایی گفت: در این برنامه، نیازهای دانش‌آموزان در سه گروه پایه‌های اول و دوم، سوم و چهارم، و پنجم و ششم مورد توجه قرار گرفته است.

فتحی افزود: در پایه‌های اول و دوم، امنیت عاطفی، سازگاری با محیط مدرسه و شکل‌گیری عادت‌های مثبت مانند ادب و نظم اهمیت دارد. در پایه‌های سوم و چهارم، مسئولیت‌پذیری و همدلی و در پایه‌های پنجم و ششم، تقویت هویت، استقلال و توانایی تصمیم‌گیری مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به ضرورت همکاری نهادهای تخصصی در این زمینه اظهار کرد: چرخه فعالیت دبیرخانه شامل نیازسنجی خانواده‌ها، طراحی و اعتبارسنجی محتوا، اجرای برنامه‌های آموزشی و ارزیابی نتایج خواهد بود.

وی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، اداره‌کل بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها و صداوسیما را از جمله شرکای راهبردی این دبیرخانه برشمرد و گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند در تولید محتوای علمی، شناسایی خانواده‌های نیازمند حمایت، معرفی متخصصان و برگزاری برنامه‌های آموزشی مشارکت کنند.

فتحی همچنین از همکاری استان‌های قزوین و گیلان در فعالیت‌های دبیرخانه خبر داد و افزود: ایجاد شبکه ملی سواد تربیتی والدین، زمینه تبادل تجربیات استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی در سراسر کشور را فراهم می‌کند.

اجرای زیست‌بوم جدید یادگیری در پنج مدرسه استان

فتحی با تأکید بر نقش فعالیت‌های عملی در یادگیری دانش‌آموزان بیان کرد: در زیست‌بوم جدید، رویدادها و پودمان‌های آموزشی متناسب با تقویم مدرسه طراحی می‌شوند تا دانش‌آموزان علاوه بر یادگیری مفاهیم درسی، مهارت‌های زندگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را نیز تجربه کنند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از فعالیت‌های اجراشده در مدارس افزود: حضور دانش‌آموزان در محیط روستا و مشارکت در فعالیت‌هایی مانند کاشت و مراقبت از گیاه، فرصت مناسبی برای یادگیری مفاهیم علمی، مسئولیت‌پذیری و حفاظت از محیط زیست فراهم می‌کند.

معاون آموزش ابتدایی استان زنجان گفت: ارزیابی در این طرح بر توانمندی دانش‌آموزان در حل مسئله و به‌کارگیری آموخته‌ها متمرکز است. مستندسازی فعالیت‌ها و بررسی مراحل یادگیری نیز امکان شناسایی میزان پیشرفت دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

فتحی با اشاره به نقش خانواده و جامعه در اجرای زیست‌بوم جدید یادگیری خاطرنشان کرد: مشارکت نهادهای فرهنگی، شهرداری، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند فرصت‌های یادگیری متنوع‌تری را برای دانش‌آموزان فراهم کند.

وی در پایان تأکید کرد: با همکاری خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای علمی و فرهنگی، می‌توان زمینه تحقق محیط‌های یادگیری باکیفیت و بانشاط را فراهم کرد؛ محیط‌هایی که دانش‌آموزان در آن علاوه بر یادگیری مفاهیم درسی، مهارت‌های زندگی، مسئولیت‌پذیری و توانایی تعامل اجتماعی را نیز کسب کنند.