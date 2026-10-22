اجرای طرح امنیت اجتماعی در سرخه؛ ۴۲ تبعه غیرمجاز دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب‌الدین صبح پنجشنبه در اجرای ماموریت پلیسی در سرخه به اجرای طرح امنیت اجتماعی در این شهرستان اشاره داشت و افزود: رویکرد این طرح جمع آوری اتباع خارجی بوده است.

وی با اشاره به اینکه مدت طرح بازه ۷۲ ساعت بوده است، توضیح داد: در این طرح افراد مورد نظر شناسایی و ساز و کارهای قانونی مد نظر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه افراد شناسایی شده فاقد مدارک و اسناد هویتی بودند، تأکید کرد: پلیس اجرای طرح مقابله با اتباع غیرمجاز را در چارچوب قانون و با هدف ساماندهی وضعیت اجتماعی ادامه می‌دهد.

شهاب الدین اضافه کرد: از شهروندان انتظار می رود تا از به کار گیری افراد فاقد هویت و مشخصات به طور جد خودداری کرده و موارد مشکوک را حتما اطلاع دهند.