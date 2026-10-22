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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

اجرای طرح امنیت اجتماعی در سرخه؛ ۴۲ تبعه غیرمجاز دستگیر شدند

اجرای طرح امنیت اجتماعی در سرخه؛ ۴۲ تبعه غیرمجاز دستگیر شدند

سرخه- فرمانده انتظامی سرخه از اجرای طرح امنیت اجتماعی به مدت ۷۲ ساعت در سرخه خبر داد و گفت: ۴۲ تبعه خارجی فاقد مدارک هویتی در اجرای طرح دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب‌الدین صبح پنجشنبه در اجرای ماموریت پلیسی در سرخه به اجرای طرح امنیت اجتماعی در این شهرستان اشاره داشت و افزود: رویکرد این طرح جمع آوری اتباع خارجی بوده است.

وی با اشاره به اینکه مدت طرح بازه ۷۲ ساعت بوده است، توضیح داد: در این طرح افراد مورد نظر شناسایی و ساز و کارهای قانونی مد نظر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه افراد شناسایی شده فاقد مدارک و اسناد هویتی بودند، تأکید کرد: پلیس اجرای طرح مقابله با اتباع غیرمجاز را در چارچوب قانون و با هدف ساماندهی وضعیت اجتماعی ادامه می‌دهد.

شهاب الدین اضافه کرد: از شهروندان انتظار می رود تا از به کار گیری افراد فاقد هویت و مشخصات به طور جد خودداری کرده و موارد مشکوک را حتما اطلاع دهند.

کد مطلب 6986156

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