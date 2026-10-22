به گزارش خبرنگار مهر ، محمیدرضا جعفریان قبل از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح رسمی پردیس سینمایی مهر هماگ، ضمن قدردانی از همراهی استاندار خراسان شمالی و تلاش مجموعه حوزه هنری برای راه‌اندازی این پردیس اظهار کرد: امیدواریم این همراهی استمرار داشته باشد تا بتوانیم زنجیره فعالیت‌های فرهنگی خود را در استان تکمیل کنیم و در کنار سینما، زمینه راه‌اندازی مراکز فرهنگی، تفریحی ویژه کودکان، کتاب‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های محصولات فرهنگی را نیز فراهم آوریم.

وی با قدردانی از مجموعه همکاران حوزه هنری که در شکل‌گیری و به سرانجام رسیدن این پروژه نقش داشتند، افزود: در سازمان سینمایی سوره، زیرساخت، تولید محتوا و فعالیت هنرمندان سه بخش مکمل یکدیگر هستند و توسعه سینما تنها با ساخت سالن محقق نمی‌شود؛ بلکه باید به تولید آثار ارزشمند، پرورش استعدادها و توزیع مناسب محصولات سینمایی نیز توجه جدی داشت.

جعفریان با تشریح فعالیت‌های سازمان سینمایی سوره در حوزه استعدادیابی و توانمندسازی نیروهای جوان گفت: برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره فیلم «سینماحقیقت» و شکل‌گیری باشگاه‌های فیلم استانی از جمله اقداماتی است که فرصت فعالیت و تجربه‌اندوزی را برای جوانان علاقه‌مند به فیلم‌سازی فراهم می‌کند و می‌تواند به پرورش نسل آینده سینمای ایران کمک کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های تولیدی این سازمان در پنج سال گذشته بیان کرد: در این مدت، ۲۰ فیلم سینمایی در مجموعه سوره تولید شده که همگی به اکران رسیده‌اند. همچنین آثار سینمایی و انیمیشن‌های تولیدشده با تمرکز بر موضوعات متنوع، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، بخشی از برنامه‌های این مجموعه برای گسترش تولیدات سینمایی است.

رئیس سازمان سینمایی سوره در ادامه با اشاره به فعالیت‌های مؤسسه سینمایی بهمن سبز در زمینه توسعه زیرساخت‌های نمایش فیلم گفت: طی پنج سال گذشته، ۱۱۷ سالن سینما به ظرفیت شبکه سینمایی تحت فعالیت این مجموعه اضافه شده است. همچنین توسعه اکران سیار، امکان دسترسی مخاطبان شهرهای فاقد سینما به فیلم‌های روز را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که در کنار توسعه زیرساخت‌ها، آثار مناسب و اثرگذار نیز تولید شوند و با توزیع مؤثر، به دست مخاطبان بیشتری برسند. تکمیل این زنجیره می‌تواند به رونق سینما و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در استان‌ها کمک کند.

جعفریان در پایان با قدردانی از استاندار خراسان شمالی، سرکار خانم صدیقی و سایر دست‌اندرکاران راه‌اندازی پردیس سینمایی مهر هماگ، ابراز امیدواری کرد افتتاح این مجموعه زمینه افزایش مخاطبان سینما و توسعه بیش از پیش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در خراسان شمالی را فراهم کند.