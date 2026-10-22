به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، مینو غلامی مجری طرح ذخیره‌سازهای انرژی ساتبا، با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرده است، گفت: توسعه سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی در کنار نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌منظور حفظ پایداری شبکه ضروری است.

غلامی با اشاره به ضرورت توجه به استانداردهای فنی و ایمنی گفت: سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی صرفاً یک محصول بازاری نیستند، بلکه یک محصول مهندسی محسوب می‌شوند و حمل، انبارش، نصب و بهره‌برداری از آنها باید مطابق پروتکل‌ها و استانداردهای مشخص انجام شود.

وی افزود: در مورد باتری‌های لیتیومی، رعایت استانداردهای حمل و نگهداری اهمیت بالایی دارد؛ چرا که عدم رعایت الزامات ایمنی می‌تواند علاوه بر کاهش عمر تجهیزات، خطرات جدی ایجاد کند.

مجری طرح ذخیره‌سازهای انرژی ساتبا ادامه داد: دستورالعمل‌ها و ضوابط اتصال به شبکه این سامانه‌ها باید مشخص کند که تجهیزات در چه شرایطی به شبکه متصل شوند و عملیات شارژ و دشارژ آنها در چه زمان‌هایی انجام گیرد تا کمترین آسیب و بیشترین منفعت برای شبکه ایجاد شود.

غلامی اظهار کرد: این دستورالعمل‌ها با همکاری ساتبا، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سایر ارکان وزارت نیرو در حال تهیه است و پس از بررسی در کارگروه‌های تنظیم مقررات ساتبا و وزارت نیرو، ابلاغ خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه ذخیره‌سازها نیازمند همکاری همه ارکان وزارت نیرو، شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع است تا از نظر فنی، مخابراتی، نرم‌افزاری، پایش و کنترل، زیرساخت لازم برای بهره‌برداری مطمئن از این سامانه‌ها فراهم شود.