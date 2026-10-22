به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صلابت، صبح پنجشنبه، از افزایش میزان انرژی شناسایی‌شده ناشی از مصرف خارج از کنتور خبر داد و اظهار کرد: این میزان در سال جاری به ۲۴۰ میلیون کیلووات‌ساعت رسیده است، در حالی که رقم ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴۰ میلیون کیلووات‌ساعت بود.

صلابت با اشاره به اجرای پروژه ملی «مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق افزود: این طرح با محوریت شناسایی مصارف غیرمجاز، کاهش تلفات شبکه و ساماندهی مصرف برق در ۵۵۱ شهر کشور در حال اجراست و استفاده از ابزارهای هوشمند، امکان شناسایی و پیگیری دقیق‌تر تخلفات را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۶ هزار انشعاب غیرمجاز برق در محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران شناسایی شده است، ادامه داد: برای ساماندهی این انشعاب‌ها، ۱۱ هزار و ۵۰۰ شمارشگر برق واگذار شده و حدود هشت هزار و ۹۰۰ شمارشگر نیز در انتظار نصب است. تاکنون بیش از دو هزار شمارشگر نصب شده است.

معاون خدمات مشترکین و فروش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران هدف از این اقدامات را فراتر از شناسایی تخلفات دانست و گفت: فراهم‌کردن امکان استفاده قانونی از برق، دریافت بهای انرژی مصرفی و جلوگیری از هدررفت منابع، از اهداف اصلی اجرای این طرح به شمار می‌رود.

صلابت با اشاره به شرایط برخی مناطق روستایی ورامین بیان کرد: در بعضی مناطق، استفاده غیرمجاز از برق به رویه‌ای رایج تبدیل شده و اصلاح این وضعیت به نظارت میدانی مستمر و تغییر فرهنگ مصرف نیاز دارد. اجرای طرح مهتاب می‌تواند زمینه ساماندهی این موارد و گسترش استفاده قانونی از انرژی برق را فراهم کند.

وی همچنین از تعویض بیش از ۲۹ هزار موتور معیوب در جریان اقدامات شرکت خبر داد و افزود: بیش از سه هزار مسجد و مرکز فرهنگی نیز مورد بازدید قرار گرفته‌اند که در برخی بازرسی‌ها، مواردی از استفاده غیرمجاز از تجهیزات استخراج رمزارز شناسایی شده است.

معاون خدمات مشترکین و فروش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به نظارت بر مصرف برق در بخش کشاورزی گفت: حدود ۶ هزار و ۷۰۰ مورد بررسی و آزمایش در چاه‌های کشاورزی انجام شده که طی آن، مواردی از استفاده غیرمجاز از برق و چند مزرعه استخراج رمزارز نیز شناسایی شده است.

صلابت شمار موارد کشف استخراج غیرمجاز رمزارز در منطقه برق ورامین را ۱۳۴ مورد اعلام کرد و افزود: شناسایی واحدهای کوچک و پراکنده به دلیل تعدد و پراکندگی آن‌ها، نیازمند پیگیری مستمر و حضور میدانی کارکنان است. وی عملکرد منطقه برق ورامین در این زمینه را قابل تقدیر دانست.

وی با قدردانی از همکاری کارکنان بخش‌های خدمات مشترکین، بهره‌برداری، نصب و جمع‌آوری انشعاب، بازرسی، پشتیبانی، مهندسی و روابط عمومی تأکید کرد: نتایج به‌دست‌آمده حاصل هماهنگی و تلاش نیروهای مختلف در مراحل شناسایی، بررسی و ساماندهی مصارف غیرمجاز است.

صلابت در ادامه از تحقق هدف پنج‌درصدی مدیریت مصرف برق در نیمه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این هدف در سطح موردنظر محقق شده و در منطقه برق ورامین نیز کاهش بیش از دو درصدی تلفات برق به ثبت رسیده است.

وی در پایان بر ضرورت استمرار اجرای طرح مهتاب و هماهنگی میان واحدهای اجرایی تأکید کرد و گفت: مدیریت هوشمند تلفات، مقابله با استفاده غیرمجاز از برق و اصلاح الگوی مصرف، به تداوم نظارت‌ها و مشارکت کارکنان صنعت برق نیاز دارد.