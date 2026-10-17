طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: درادامه اجرای طرح ملی مهتاب با محوریت مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، اقدامات عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی در حوزه مقابله با مصارف غیرمجاز، اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری، توسعه زیرساخت‌های شبکه و نظارت بر الگوی مصرف برق انجام شد.

وی ادامه داد: بر اساس جمع‌بندی عملکرد سی و یکمین مانور طرح ملی مهتاب در سطح استان، ۹۴ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۹ مورد دستکاری لوازم اندازه‌گیری شناسایی شد.

همچنین ۴۴۹ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری و در بخش ساماندهی و توسعه انشعابات، ۳۱ مورد انشعاب غیردائم به فروش رسید و ۳۴ مورد نصب انجام و همچنین ۹۳دستگاه شمارشگر به فروش رسیده و ۵۵ دستگاه شمارشگر نیز نصب شد.

کیامهر افزود: همچنین تعویض ۱۰۲ کنتور معیوب و نصب ۱۱۴ کنتور نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده طی عملیات یک روزه مانور مهتاب بود که در راستای بهبود دقت اندازه‌گیری و کاهش زمینه‌های بروز تلفات انرژی صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اضافه کرد: در حوزه اصلاح و بهسازی شبکه توزیع برق، ۶ هزار و ۸۴۳ متر از شبکه سیمی سطح استان در قالب طرح مهتاب به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

گفت: نظارت بر مصارف و مقابله با جلوه‌های بدمصرفی نیز از دیگر محورهای اجرای طرح مهتاب در استان بود؛ به‌طوری‌که ۹۶ مورد بازدید و ابلاغ اخطار در این حوزه انجام شد.

طرح ملی مهتاب با تمرکز بر شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری، ساماندهی مصارف برق، کاهش تلفات انرژی و ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع، از برنامه‌های عملیاتی صنعت برق برای مدیریت هوشمند مصرف و صیانت از منابع انرژی به شمار می‌رود که تداوم اجرای این طرح در نیمه دوم سال نیز با هدف تثبیت دستاوردهای مدیریت مصرف و افزایش پایداری شبکه برق دنبال می‌شود.