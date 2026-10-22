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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر در استان کرمان

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر در استان کرمان

جیرفت- فرمانده انتظامی استان کرمان از زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت، ۳۹ باند مواد مخدر، کشف بیش از ۱۵ تن انواع مواد مخدر و ضبط بیش از ۹ همت اموال از قاچاقچیان طی هفت ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه فرماندهی انتظامی جنوب کرمان در شهرستان جیرفت که با حضور جانشین فراجا برگزار شد اظهار داشت: طی هفت ماه گذشته با تلاش شبانه‌روزی ماموران انتظامی استان کرمان اجازه عرض اندام به مجرمان داده نشد و در این مدت موفق شدیم ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر را زمین‌گیر کنیم.

وی افزود: همچنین از مجموع باندهای منهدم‌شده، ۳۹ باند مربوط به سارقان خشن و ۱۸ باند از سارقان مسلح بوده‌اند.

وی با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر ادامه داد: علیرغم چندین درگیری مسلحانه سنگین در محورهای مواصلاتی، تعدادی از قاچاقچیان به هلاکت رسیدند و در مجموع بیش از ۱۵ تن مواد مخدر کشف شد که نشان‌دهنده ۱۳ درصد افزایش کشفیات نسبت به سال گذشته است. همچنین ۸ هزار و ۲۵۰ معتاد در سطح استان ساماندهی شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با تأکید بر برخورد با سرشبکه‌های قاچاق مواد مخدر با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه قضایی، تصریح کرد: اموال کلانی از این سرشبکه‌ها مصادره شد؛ به‌طوری‌که در حوزه برخورد با قاچاقچیان و افرادی که به‌دنبال اخلال در امنیت اقتصادی بودند، بیش از ۹ همت اموال کشف و ضبط شد.

سردار موقوفه‌ئی، در ادامه به آمار حوزه ترافیک و امنیت عمومی اشاره کرد و گفت: در حوزه تصادفات، پلیس راهنمایی و رانندگی ۲۰ درصد کاهش و پلیس راه ۶ درصد کاهش را ثبت کرده‌اند؛ ضمن اینکه در زمینه سرقت‌های مسلحانه نیز شاهد کاهش ۴۲ درصدی بوده‌ایم. همچنین در راستای جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز، بیش از ۲۲۷۶ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز در استان کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به استمرار خدمات شبانه‌روزی پلیس از آغاز عملیات‌ها و ماموریت‌های ویژه از جمله در ایام مناسبتی مانند جنگ رمضان تاکنون، از مشارکت و همراهی بسیار خوب و زیبای مردم استان کرمان قدردانی کرد و گفت: مردم ولایت‌مدار و فهیم استان کرمان در این مدت میادین را خالی نکرده و یاریگر خادمان خود در عرصه امنیت بوده‌اند.

کد مطلب 6986270

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