به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه فرماندهی انتظامی جنوب کرمان در شهرستان جیرفت که با حضور جانشین فراجا برگزار شد اظهار داشت: طی هفت ماه گذشته با تلاش شبانه‌روزی ماموران انتظامی استان کرمان اجازه عرض اندام به مجرمان داده نشد و در این مدت موفق شدیم ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر را زمین‌گیر کنیم.

وی افزود: همچنین از مجموع باندهای منهدم‌شده، ۳۹ باند مربوط به سارقان خشن و ۱۸ باند از سارقان مسلح بوده‌اند.

وی با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر ادامه داد: علیرغم چندین درگیری مسلحانه سنگین در محورهای مواصلاتی، تعدادی از قاچاقچیان به هلاکت رسیدند و در مجموع بیش از ۱۵ تن مواد مخدر کشف شد که نشان‌دهنده ۱۳ درصد افزایش کشفیات نسبت به سال گذشته است. همچنین ۸ هزار و ۲۵۰ معتاد در سطح استان ساماندهی شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با تأکید بر برخورد با سرشبکه‌های قاچاق مواد مخدر با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه قضایی، تصریح کرد: اموال کلانی از این سرشبکه‌ها مصادره شد؛ به‌طوری‌که در حوزه برخورد با قاچاقچیان و افرادی که به‌دنبال اخلال در امنیت اقتصادی بودند، بیش از ۹ همت اموال کشف و ضبط شد.

سردار موقوفه‌ئی، در ادامه به آمار حوزه ترافیک و امنیت عمومی اشاره کرد و گفت: در حوزه تصادفات، پلیس راهنمایی و رانندگی ۲۰ درصد کاهش و پلیس راه ۶ درصد کاهش را ثبت کرده‌اند؛ ضمن اینکه در زمینه سرقت‌های مسلحانه نیز شاهد کاهش ۴۲ درصدی بوده‌ایم. همچنین در راستای جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز، بیش از ۲۲۷۶ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز در استان کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به استمرار خدمات شبانه‌روزی پلیس از آغاز عملیات‌ها و ماموریت‌های ویژه از جمله در ایام مناسبتی مانند جنگ رمضان تاکنون، از مشارکت و همراهی بسیار خوب و زیبای مردم استان کرمان قدردانی کرد و گفت: مردم ولایت‌مدار و فهیم استان کرمان در این مدت میادین را خالی نکرده و یاریگر خادمان خود در عرصه امنیت بوده‌اند.